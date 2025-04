Mario Kart World marque la première fois en 4K, sur une console bien plus puissante.

À quel point Mario Kart World est-il plus beau que son prédécesseur, Mario Kart 8 Deluxe, sur Switch ? Vous pouvez jeter un œil à la vidéo ci-dessus pour voir une comparaison côte à côte des deux jeux.

À première vue, on pourrait penser qu’il n’y a pas un énorme saut graphique dans ce nouvel opus de Mario Kart, mais une comparaison directe avec la génération précédente révèle des améliorations majeures. Les personnages, les objets et les circuits ont tous bénéficié d’une mise à niveau visuelle bienvenue. La vidéo met également en lumière de nouvelles mécaniques de gameplay, comme une physique retravaillée et un cycle jour/nuit.

Appuyez à fond sur l’accélérateur dans Mario Kart World, une toute nouvelle expérience se déroulant dans un vaste environnement interconnecté. Courez sans interruption à travers des circuits liés entre eux, pour une expérience de course Mario Kart comme vous n’en avez jamais vécue. Jusqu’à 24 pilotes peuvent s’affronter dans une course. Participez au nouveau mode Knockout Tour, où vous enchaînerez les circuits et les points de passage sans aucun arrêt au stand. Si un joueur n’atteint pas un checkpoint avec un classement suffisamment bon, il est éliminé. Et dans le mode Exploration libre (Free Roam), il est possible de quitter la piste et de conduire dans n’importe quelle direction, d’explorer les zones qui vous intriguent et de prendre quelques photos dans des endroits pittoresques avec des amis.

Mario Kart World débarque sur Nintendo Switch 2 le 5 juin. Plus de détails seront révélés lors d’une présentation Mario Kart World Direct le 17 avril à 15h00.