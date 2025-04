Il est des jeux qui marquent une époque et qui, malgré le temps, continuent de faire vibrer les cœurs des joueurs. Croc: Legend of the Gobbos, sorti initialement en 1997 sur PlayStation, Saturn et PC, revient sur Nintendo Switch sous la forme d’un remaster complet, repensé pour répondre aux exigences du joueur moderne tout en conservant l’esprit de son époque. Ce remaster, fruit d’un travail minutieux des équipes de Titanium Studios en collaboration avec l’équipe originale d’Argonaut, propose une réinterprétation qui mêle nostalgie et modernité.

Un contexte et une histoire revisités

Le remaster ne se contente pas de mettre à jour les graphismes et les contrôles du jeu d’origine. Il propose également une refonte narrative qui donne plus de profondeur à l’univers de Croc. Dans cette version, le petit héros, autrefois un crocodile intrépide élevé par les Gobbos, se voit attribuer une identité nouvelle : Heinrich Von Schinker, un inventeur réputé du nord de l’Angleterre. Alors que la guerre fait rage et que Heinrich est contraint de rejoindre le front, le destin le rattrape lorsqu’il revient sous la forme d’un esprit. Accompagné d’une mystérieuse bulle qu’il peut manipuler grâce à son souffle, il se lance dans une quête pour sauver sa bien-aimée Sofia et restaurer l’honneur de son château. Cette évolution narrative transforme le simple concept de sauvetage des Gobbos en une aventure épique, teintée de romance et de mélancolie, qui interpelle autant les anciens fans que les nouveaux venus.

Un gameplay approfondi

Croc Legend of the Gobbos Remake est une expérience de plateforme 3D très classique. Les niveaux, plus nombreux et plus interconnectés que dans l’original, offrent une exploration riche. On se retrouve à parcourir des environnements thématiques, résoudre des énigmes et collecter des gemmes le long du niveau. Il faudra aussi récupérer des Gobbos pour débloquer des bonus et accéder à des zones secrètes. L’ensemble des niveaux s’articule autour de l’objectif principal : faire avancer la bulle à travers des salles interconnectées et finalement affronter des boss redoutables.

Le remaster propose également trois modes de difficulté – Assisté, Normal et Héroïque – permettant aux novices de bénéficier d’une aide visuelle grâce à une orientation automatique autour de la bulle, tandis que les joueurs aguerris peuvent relever des défis plus corsés.

Les affrontements contre les boss et les ennemis ponctuent chaque niveau, offrant des challenges qui demandent une parfaite maîtrise. Le système de combat reste simple, avec des attaques de base, des coups spéciaux et des mouvements super spéciaux qui se déclenchent lorsque la jauge élémentale est suffisamment remplie.

Un mode « Combo Factory » permet aux joueurs de s’entraîner en répétant des combinaisons préétablies, affichant même des données techniques comme le nombre de frames par attaque, pour ceux qui souhaitent affiner leurs stratégies. Ce système de personnalisation des combos, bien que complexe, apporte une dimension compétitive appréciée par les amateurs du genre.

Beau comme un croco

Visuellement, le remaster de Croc: Legend of the Gobbos se veut fidèle à l’esthétique de l’original tout en bénéficiant d’une nette amélioration technique. Les modèles 3D ont été reconstruits avec un nombre de polygones bien supérieur, offrant des animations plus fluides et une meilleure intégration des textures. Les environnements, quoique toujours conçus dans un style rétro, bénéficient désormais d’effets de lumière modernisés et des filtres optionnels (CRT ou VGA), permettant de basculer entre un rendu moderne et une nostalgie authentique.

La mise à jour graphique ne se limite pas aux modèles : la refonte de l’interface et l’ajout de nouvelles options visuelles permettent une personnalisation poussée.

Dans un bel écrin

La musique et les effets sonores du remaster jouent un rôle important dans la bonne note de ce remaster. La bande-son, qui reprend les thèmes de l’original, a été réarrangée et remasterisée pour offrir une qualité sonore adaptée aux normes actuelles. Les bruitages, quant à eux, ont été soigneusement retravaillés pour accentuer l’impact des actions et des combats, tout en préservant l’atmosphère nostalgique qui a fait le succès du titre.

Un des ajouts les plus intéressants du remaster est la section « Crocipedia », une véritable mine d’or pour les passionnés du jeu. Ce musée numérique rassemble interviews, documents historiques, concept art et autres éléments de l’univers original, offrant aux fans une plongée dans l’histoire et la conception de Croc: Legend of the Gobbos. Cette initiative de préservation du patrimoine vidéoludique est un plus indéniable.

Le remaster de Croc propose une aventure qui s’étend sur environ une douzaine d’heures pour compléter le mode histoire, sans compter les extras et la recherche de tous les collectables cachés dans les niveaux. Avec 39 succès à débloquer et un mode speedrun pour les plus compétitifs, le jeu offre une rejouabilité importante qui incite à explorer chaque recoin de ses niveaux.

Croc Legend of the Gobbos est disponible sur Nintendo Switch via l’eShop pour 29,99 euros.