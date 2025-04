Metroid Prime 4: Beyond a enfin été officialisé comme un titre cross-gen pour Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Et comme on pouvait s’y attendre, la version Switch 2 profite pleinement de la puissance de la nouvelle console.

Alors que le jeu s’annonce comme l’un des blockbusters techniques de la transition générationnelle, une première vidéo comparative vient d’être publiée. La chaîne YouTube ElAnalistaDeBits a mis en ligne une comparaison côte à côte basée sur les dernières images du trailer officiel. Résultat : un aperçu clair des différences graphiques entre les deux versions.

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond proposera deux modes graphiques sur Switch 2 :

Mode Qualité : 4K à 60 FPS avec HDR

: 4K à 60 FPS avec HDR Mode Performance : 1080p à 120 FPS avec HDR

: 1080p à 120 FPS avec HDR En mode portable :

1080p à 60 FPS ou 720p à 120 FPS



Une fiche technique impressionnante pour un jeu Nintendo, qui confirme que la Switch 2 ouvre véritablement une nouvelle ère visuelle pour la firme de Kyoto.

À retenir :

Metroid Prime 4: Beyond est un jeu cross-gen .

. La version Switch 2 offrira des résolutions jusqu’à 4K et 120 FPS.

offrira des résolutions jusqu’à 4K et 120 FPS. Une vidéo comparative préliminaire montre un net avantage visuel pour la Switch 2.

montre un pour la Switch 2. Le jeu promet d’être une vitrine technique pour les deux générations.

La vidéo complète de comparaison est disponible sur YouTube via la chaîne ElAnalistaDeBits. Nul doute que de nouveaux aperçus plus détaillés arriveront dans les prochaines semaines !