Lors du Nintendo Treehouse: Live organisé aujourd’hui, les joueurs ont pu découvrir une comparaison officielle entre les versions Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2 de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Une démonstration impressionnante qui met en lumière les améliorations techniques majeures apportées par cette nouvelle version du célèbre jeu d’aventure.

Une fluidité inédite et des graphismes retravaillés

Première différence flagrante : le framerate. Sur Switch 2, Breath of the Wild tourne désormais à 60 images par seconde, contre 30 sur Switch 1. Le résultat est immédiat : les animations sont plus fluides, les combats gagnent en réactivité, et l’exploration de l’immense monde ouvert d’Hyrule devient encore plus immersive.

Côté graphismes, la version Switch 2 propose une résolution améliorée, des textures plus fines, ainsi que la compatibilité HDR (sur écran compatible), permettant de profiter d’un rendu visuel plus lumineux et plus contrasté. De plus, les temps de chargement ont été considérablement réduits, rendant les transitions quasi instantanées.

Contenu exclusif à la Nintendo Switch 2 Edition

La « Nintendo Switch 2 Edition » de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ne se limite pas à une simple mise à jour graphique. Elle inclut également :

Un fichier de sauvegarde supplémentaire , permettant de conserver deux progressions distinctes.

, permettant de conserver deux progressions distinctes. La compatibilité avec le tout nouveau service ZELDA NOTES, une fonction exclusive via l’application Nintendo Switch App sur mobile. Ce service permet de prendre des notes, d’enregistrer des points d’intérêt, et de consulter des guides communautaires liés au jeu.

Comment accéder à cette édition ?

La version Nintendo Switch 2 Edition de Breath of the Wild est réservée à la nouvelle console. Toutefois, si vous possédez déjà le jeu original sur Switch 1 (en version physique ou numérique), vous pouvez acheter une mise à niveau disponible via :

Le Nintendo eShop

Le My Nintendo Store

Les commerces partenaires (via un code de téléchargement)

Les abonnés au service Nintendo Switch Online + Pack additionnel pourront, eux, accéder gratuitement à certaines de ces mises à niveau (à condition de posséder le jeu original).

Une initiative plus large

Breath of the Wild n’est pas le seul jeu à bénéficier de cette transition vers la nouvelle génération. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dispose lui aussi de sa propre version Switch 2 Edition, avec des ajouts similaires (HDR, 60 FPS, meilleure résolution et compatibilité ZELDA NOTES).

En résumé :