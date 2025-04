C’est officiel ! Le soulslike aquatique aussi exigeant que déjanté, Another Crab’s Treasure, va bientôt avoir droit à une édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5, grâce à l’éditeur spécialisé iam8bit.

L’annonce a été faite en fanfare sur les réseaux sociaux :

“THAT’S RIGHT BABY WE’RE GETTING PHYSICAL”

Autrement dit : préparez vos étagères, les boîtes arrivent prochainement !

Mais ce n’est pas tout : les développeurs ont également confirmé qu’une mise à jour est en préparation pour rendre le jeu compatible avec la future Nintendo Switch 2. Actuellement, Another Crab’s Treasure n’est pas jouable sur Nintendo Switch 2 (voir par ici), mais l’équipe travaille activement à corriger cela, assurant aux joueurs une version optimisée pour la nouvelle machine de Nintendo.

Nous avons une double dose de nouvelles pour Another Crab’s Treasure : le jeu annonce aussi aujourd’hui une mise à jour » Year of the Crab « .

La mise à jour est initialement prévue pour le 21 avril, mais elle débarquera sur la console de Nintendo peu de temps après. Elle propose un mode New Game Plus, de nouvelles améliorations et déverrouillages, de nouveaux costumes pour Kril, et un mode boss rush.

Caelan Pollock, d’Aggro Crab, a déclaré aujourd’hui : « Le New Game Plus est de loin le mode le plus demandé par la communauté depuis que nous avons lancé Another Crab’s Treasure, et la réponse au jeu a été si enthousiaste que nous nous sommes dit que nous pouvions bien le faire ! Nous aurions pu paresseusement augmenter les statistiques des ennemis et en rester là, mais nous sommes construits différemment, alors nous avons ajouté de nouveaux mouvements aux boss, de nouveaux objets, et oh oui, nous avons remixé presque tous les ennemis rencontrés dans le jeu. J’espère que vous apprécierez, et merci beaucoup pour tout le soutien que vous avez apporté à ce jeu ! Nous sommes impatients de vous montrer la suite dès qu’elle sera prête ! Ce ne sera plus très long… »

Glissez-vous dans la peau de Kril, le bernard-l’ermite, et utilisez en guise de coquillage les ordures qui tapissent les fonds sous-marins pour survivre aux attaques de prédateurs faisant plusieurs fois votre taille. Lancez-vous dans une chasse au trésor épique pour récupérer votre propre coquillage et dévoilez les sombres secrets de la pollution de l’océan.

DÉTRITUS OU TRÉSOR ?

Dans cette société sous-marine, les ordures sont une ressource précieuse, qu’il s’agisse de soigner son apparence ou de confectionner de véritables armes à feu. Toutefois, le déluge de détritus s’accompagne d’une mystérieuse infection, le Gunk, qui pourrait bien sonner le glas de l’océan tout entier.

LES LEÇONS DE LA NATURE

Tout au long de ses explorations aquatiques, Kril va développer une variété de techniques Umami, de puissantes attaques apprises au contact des résidents de l’océan. Frappez vos ennemis avec la force surpuissante d’une mante des mers, immobilisez-les avec l’horrible ver Bobbit et plus encore.

DES PROFONDEURS INEXPLORÉES

La profondeur de l’océan défie l’imagination. Frayez-vous un chemin à la force de vos pinces au milieu de forêts d’algues, de récits de coraux, de cités de sable, ou même des ténèbres indicibles des abysses, tout cela pour récupérer votre précieux coquillage.

JOUEZ À VOTRE PROPRE RYTHME

Conçu pour être abordable par les nouveaux amateurs du genre Souls, comme pour proposer un défi aux fans les plus farouches, Another Crab’s Treasure comblera les joueurs de tout niveau d’expérience, et ce, quel que soit le temps qu’ils voudront y consacrer. Des options faciliteront ainsi la vie de ceux qui aspirent à une expérience moins impitoyable, tandis que les joueurs qui adorent être poussés dans leurs retranchements trouveront un défi à la hauteur dans le mode de jeu par défaut.