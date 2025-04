Selon une fiche récemment apparue sur le Nintendo eShop, LunarLux s’apprête à débarquer très bientôt sur Nintendo Switch. Sa date de sortie est désormais fixée au 17 avril 2025 sur l’eShop.

LunarLux est un RPG d’action-aventure à l’esthétique anime et à l’ambiance science-fiction, se déroulant sur la Lune. Initialement annoncé fin 2022, le jeu avait connu une première sortie sur d’autres plateformes l’année suivante. Depuis, les joueurs attendaient avec impatience son arrivée sur console.

Voici le résumé officiel du jeu tel qu’indiqué sur l’eShop :

LunarLux est un RPG d’action-aventure inspiré des anime, qui se déroule sur la Lune ! Il y a mille ans, l’humanité vivait sur Terra, une planète semblable à la Terre devenue aujourd’hui volcanique et sans vie. Suite à la catastrophe planétaire ASTRA, les survivants ont dû se réfugier sur Luna, la lune orbitant autour de Terra, faute de planète habitable à proximité.

Animée par l’espoir, les rêves et la détermination, l’humanité a réussi à prospérer sur son nouveau foyer. Des siècles plus tard, en l’an 30XX, Luna abrite certaines des plus grandes intelligences humaines (et leurs créations). Mais une nouvelle menace approche : une comète d’antimatière – la même qui a détruit Terra autrefois – fonce droit sur eux !

Incarnez la guerrière lunaire Bella et explorez la Lune pour trouver un moyen de détruire la comète avant qu’il ne soit trop tard. Affrontez les mystérieuses créatures nommées Murks dans un système de combat hybride mêlant action et tour par tour, découvrez les secrets d’une civilisation disparue… et sauvez la Lune !