Au Japon, Nintendo a récemment lancé la publication mensuelle du Top 20 des jeux Nintendo Switch les plus populaires sur son site officiel.

Le classement ci-dessous présente les titres les plus vendus sur le Nintendo eShop durant le mois de mars 2025. Il prend uniquement en compte les téléchargements payants réalisés via le Nintendo eShop et le My Nintendo Store japonais.

Le classement eShop de mars 2025 au Japon réserve quelques belles surprises avec plusieurs nouveautés qui font une entrée remarquée. En tête du classement, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition débarque directement à la première place.

On note également l’arrivée de Suikoden 1 & 2 HD Remaster en 11e position, un retour remarqué pour ces classiques du RPG. Plus bas dans le classement, SaGa Frontier 2 Remastered s’installe à la 14e place, tandis que Atelier Yumia, nouvel opus de la célèbre série d’alchimie, ferme ce Top 20.

Voici donc le dernier Top 20 mensuel des jeux les plus téléchargés sur Nintendo Switch au Japon, pour la période du 1er au 31 mars 2025 :

1. Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

2. Overcooked 2

3. Monster Hunter Rise

4. The Exit 8

5. Rhythm ni Awasete Hotte Nagete Keisan Puzzle Adventure

6. Overcooked: Special Edition

7. Stardew Valley

8. Urban Myth Dissolution Center

9. Suika Game

10. Super Mario Party Jamboree

11. Suikoden 1 & 2 HD Remaster

12. Monster Hunter Generations Ultimate

13. Minecraft

14. SaGa Frontier 2 Remastered

15. Undertale

16. The Legend of Legacy HD Remastered

17. Puyo Puyo Tetris 2

18. Powerful Pro Baseball 2024-2025

19. Super Mario Bros. Wonder

20. Atelier Yumia