La Nintendo Switch 2 s’apprête à accueillir une nouvelle fonctionnalité attendue par de nombreux joueurs : l’intégration de caméras pour discuter en ligne grâce au service GameChat et même pour enrichir certaines expériences de jeu. Le My Nintendo Store a dévoilé les premiers accessoires compatibles, dont deux caméras qui seront proposées dès le jour du lancement de la console, le 5 juin 2025.

La première, la Nintendo Switch 2 Camera officielle, est proposée au prix de 60€ et offre une résolution Full HD de 1080p. Elle s’adresse clairement à ceux qui privilégient la qualité d’image pour leurs appels vidéo ou pour profiter pleinement des fonctionnalités immersives dans les jeux compatibles, comme Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV.

En parallèle, le constructeur Hori a dévoilé une caméra alternative au design amusant en forme de Plante Piranha, vendue à un tarif plus abordable de 33,99€. Si son esthétique originale a immédiatement attiré l’attention, sa fiche technique a rapidement tempéré l’enthousiasme : elle ne propose qu’une résolution de 480p. De quoi expliquer la différence de prix entre les deux modèles. Il faudra donc faire un choix : opter pour la qualité d’image avec la caméra officielle, au look sobre mais performant, ou bien se laisser séduire par l’originalité de la caméra Hori, plus décorative mais techniquement en retrait.

Bonne nouvelle toutefois pour les joueurs soucieux de leur budget ou déjà bien équipés : Nintendo a confirmé que toute caméra compatible USB-C pourra fonctionner avec la Switch 2. Il sera donc tout à fait possible d’utiliser une webcam déjà en votre possession, à condition qu’elle soit reconnue par la console.

Les deux caméras officielles seront disponibles en même temps que la Switch 2, dès le 5 juin 2025.