Une nouvelle série en ligne propose aux fans de jeter un œil en coulisses et découvrir comment les partenaires d’édition et de développement de Nintendo créent des expériences de gameplay exploitant pleinement la console Nintendo Switch 2 et ses capacités. Intitulée Creator’s Voice, cette série proposera des interviews de créateurs de jeux du monde entier qui présenteront le processus de création de leurs jeux sur Nintendo Switch 2.

Déjà disponible, la série propose l’article « Creator’s Voice: The Duskbloods », qui contient une interview du game director de FromSoftware Hidetaka Miyazaki dans laquelle il évoque l’élaboration de The Duskbloods, un titre annoncé récemment et attendu sur Nintendo Switch 2 en 2026.

Après l’article sur The Duskbloods, Creator’s Voice proposera une vidéo sur Hades II attendu lui aussi sur Nintendo Switch 2. Dans cette suite ensorcelante du dungeon crawler de type rogue-like primé de Supergiant Games, le joueur doit se frayer un chemin vers les Enfers et au-delà pour vaincre le Titan du Temps. Reprenant le thème de la mythologie grecque, Hades II permet d’incarner la Princesse des Enfers et d’explorer un univers plus vaste et élaboré que jamais en maniant les pouvoirs des dieux de l’Olympe. L’histoire, riche en rebondissements, évolue au fil des échecs et des succès du joueur. Visionnez le premier épisode de la série de vidéos Creator’s Voice (avec Amir Rao, Greg Kasavin et Darren Korb de Supergiant Games) ici :

À partir d’aujourd’hui, Nintendo publiera les nouvelles vidéos de Creator’s Voice les mardis à 15h CEST jusqu’au 20 mai sur la chaîne YouTube de Nintendo France. Ne manquez pas la série Creator’s Voice pour profiter d’un aperçu des projets des partenaires d’édition et de développement de Nintendo et découvrez les secrets des jeux et expériences à venir sur Nintendo Switch 2 après la sortie de la console le 5 juin.