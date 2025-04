Alors que la Nintendo Switch 2 s’apprête à sortir le 5 juin prochain, Nintendo s’emploie à garantir une transition fluide entre sa console actuelle et la nouvelle génération. L’une des priorités de la firme de Kyoto : assurer une rétrocompatibilité optimale avec les jeux Nintendo Switch. Si la majorité des titres fonctionnent correctement sur Switch 2, certains rencontrent encore des problèmes techniques — allant de bugs mineurs à des jeux qui ne se lancent tout simplement pas.

Peu après la diffusion du Nintendo Direct dédié à la Switch 2, une page officielle a été mise en ligne, recensant les jeux Switch présentant des incompatibilités connues sur la nouvelle console. Parmi eux, on retrouve aussi bien des productions indépendantes que des blockbusters, avec des titres comme Another Crab’s Treasure, Doom Eternal ou encore Fortnite incapables de démarrer, tandis que Harvestella, Overcooked: All You Can Eat ou Stumble Guys rencontrent des soucis en jeu.

Face à cette situation, Nintendo a pris les choses en main. Dans une interview accordée à GameSpot, Tetsuya Sasaki, directeur général de la division Développement Technologique chez Nintendo, a affirmé que l’entreprise travaille étroitement avec les studios tiers afin d’identifier et corriger les problèmes.

« Nintendo a travaillé très dur pour rendre une grande variété de jeux compatibles avec la Nintendo Switch 2. Et à mesure que la console s’est approchée de sa forme finale, nous avons réalisé à quel point il était essentiel de collaborer étroitement avec nos partenaires tiers. C’est ainsi que cette liste [des jeux à problèmes] a vu le jour », explique Sasaki.

Ce travail collaboratif devrait se poursuivre au moins pendant les premières années de vie de la Switch 2, avec l’objectif d’atteindre une compatibilité parfaite pour un maximum de jeux issus de la bibliothèque Switch. Certains développeurs tiers ont exprimé leur frustration face au manque d’accès aux kits de développement Switch 2, mais les déclarations de Sasaki laissent entendre que Nintendo est pleinement conscient de l’importance de cette collaboration technique.

L’enjeu est de taille : avec un catalogue Switch comptant plus de 4 000 jeux, la rétrocompatibilité est un argument clé pour convaincre les joueurs de faire la transition sans abandonner leur ludothèque. Nintendo semble bien décidé à répondre à cette attente, en assurant un suivi régulier et transparent.