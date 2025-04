Fading Afternoon Uncensored annoncé sur Nintendo Switch

Tesura Games a officialisé l’arrivée de Fading Afternoon Uncensored sur Nintendo Switch pour cette année. Cette édition physique, développée en collaboration avec Yeo (The Friends of Ringo Ishikawa, Arrest of a Stone Buddha), proposera pour la première fois la version intégrale et non censurée du jeu.

Dans Fading Afternoon, le joueur incarne Seiji Maruyama, un ancien yakuza surnommé « Gozuki », tout juste libéré de prison. Vieillissant, il revient dans un monde qui a continué sans lui, et où ses choix auront un impact déterminant. Loin des clichés, le jeu interroge les notions de destinée, de rédemption et de libre arbitre, laissant le joueur décider s’il souhaite suivre ou non les anciens codes de l’honneur yakuza.

L’expérience mêle phases d’action beat’em up complexes, avec armes blanches ou à feu, à une exploration libre d’une ville urbaine japonaise. De nombreux mini-jeux viendront enrichir l’immersion, tandis que plusieurs fins seront accessibles selon les décisions prises en cours de partie.

L’édition physique contiendra un comic exclusif. Fading Afternoon Uncensored sera disponible en précommande via le Tesura Store, Amazon et les revendeurs spécialisés. Aucune date de sortie précise n’a encore été annoncée.

Fading Afternoon est un voyage à travers la vie d’un homme qui s’est tenu au sommet, mais qui se retrouve à remettre en question la valeur de son passé alors qu’il est confronté à un avenir incertain. Le jeu offre un mélange unique de profondeur narrative et de gameplay interactif, comprenant :