Alors que Nintendo se prépare au lancement mondial de sa prochaine console, la Nintendo Switch 2, prévu pour le 5 juin 2025, un nouveau rapport de Nikkei vient jeter une ombre sur la stratégie de déploiement internationale de la firme. En effet, le lancement de la console en Chine vient d’être repoussé indéfiniment, une décision lourde de sens qui rappelle la prudence adoptée par Nintendo lors de l’arrivée tardive de la première Switch dans la région en 2019.

Une attente stratégique, mais frustrante

Selon Nikkei, Nintendo préfère attendre d’évaluer la demande locale avant de s’engager pleinement sur le marché chinois. Cette position n’est pas inédite : la Switch originale avait elle aussi mis deux ans avant d’être officiellement lancée en Chine, via un partenariat avec le géant technologique Tencent. Ce dernier a d’ailleurs refusé de commenter s’il sera également l’intermédiaire pour la Switch 2.

Cette prudence s’explique en partie par le contexte politique et commercial complexe du jeu vidéo en Chine. En novembre 2024, Nintendo avait déjà annoncé l’arrêt de ses services en ligne, y compris l’eShop, d’ici 2026 dans la région, signe que la situation réglementaire est devenue de plus en plus difficile à gérer.

Une réglementation toujours plus stricte

En Chine, tout nouveau matériel ou jeu vidéo doit passer par des processus d’approbation rigoureux de la part des autorités. Cette bureaucratie peut entraîner des restrictions importantes sur le contenu, les fonctionnalités en ligne, voire retarder considérablement les lancements. Comme l’a précisé un analyste de Gamma Data dans le rapport de Nikkei, « les obstacles au succès en Chine restent élevés. Il faut améliorer l’expérience consommateur tout en respectant les politiques gouvernementales, et il y a aussi la question de savoir s’ils pourront introduire des jeux internationaux majeurs. »

Dans ce contexte, Nintendo ne semble pas prêt à prendre des risques, d’autant plus que le marché chinois, bien que vaste, est très encadré et imprévisible. Si la popularité de certains titres venus de studios chinois, comme Genshin Impact ou Marvel Rivals, ne fait aucun doute, cela ne garantit pas pour autant le succès de consoles étrangères dans un environnement aussi réglementé.

Des précommandes annulées ?

Le plus surprenant dans cette décision est que plusieurs détaillants chinois avaient déjà commencé à prendre des précommandes, à la fois en ligne et en boutique. Ces précommandes seront probablement annulées, bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite à ce sujet. Ce revirement pourrait être lié à une réorganisation des allocations de stocks de Nintendo, ou encore aux répercussions logistiques des nouveaux tarifs douaniers américains, qui compliquent déjà le lancement mondial de la Switch 2.

Nintendo n’a pas encore communiqué de manière formelle sur cette décision, mais elle illustre bien les défis de plus en plus nombreux auxquels l’entreprise fait face dans les mois qui précèdent la sortie de sa console tant attendue.

Un lancement international sous tension

Entre les problèmes de précommandes aux États-Unis, les incertitudes douanières, et maintenant ce report indéfini en Chine, le lancement de la Switch 2 semble plus complexe que prévu. Malgré tout, Nintendo maintient son objectif de lancement mondial au 5 juin 2025, en dehors de la Chine.

Alors que l’excitation autour de la nouvelle console monte progressivement, ce contretemps rappelle à quel point le marché chinois reste à la fois séduisant et difficile d’accès pour les acteurs internationaux du jeu vidéo.

Nous suivrons de près les prochains développements, en espérant une clarification officielle de la part de Nintendo dans les semaines à venir.