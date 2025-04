ATLUS West vous invite à rejoindre la Guilde des Invocateurs, un club spécial dédié aux fans de Raidou désireux d’en apprendre davantage sur le prochain action-RPG surnaturel RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army. Ceux qui souhaitent réveiller le Devil Summoner qui sommeille en eux peuvent s’inscrire gratuitement ici.

Pour inaugurer la Guilde des Invocateurs, les membres recevront un accès numérique gratuit au premier chapitre du manga RAIDOU Raidou Kuzunoha vs. The Lone Marebito. Dans cette histoire, Raidou affronte une organisation secrète semant le chaos dans la capitale. Il s’agit de la toute première traduction officielle du manga en anglais, français, italien, allemand, portugais brésilien, espagnol et espagnol d’Amérique latine. Seule la version anglaise est disponible dès aujourd’hui, les autres langues seront proposées ultérieurement.

La Guilde des Invocateurs deviendra le lieu incontournable pour les fans de Raidou et de RPG : activités exclusives, accès anticipé à des secrets du jeu, promotions et concours autour de RAIDOU Remastered tout au long de l’année.

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army est un remaster fidèle du RPG d’action Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army™, initialement sorti sur PlayStation 2. Cette nouvelle version propose un système de combat retravaillé, des graphismes améliorés, un doublage intégral pour l’histoire principale, ainsi que de nombreuses améliorations de confort de jeu.

RAIDOU Remastered sortira le 19 juin 2025 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.