Team17 Digital et le studio californien Sassy Chap Games annoncent la sortie de leur simulateur de rencontres délirant, Date Everything!, le 17 juin 2025 sur PC, Nintendo Switch™, PlayStation®5 et Xbox Series X|S.

Dans Date Everything!, même les objets les plus ordinaires peuvent cacher une âme sœur. Grâce aux lunettes “Dateviator”, les joueurs pourront flirter avec tout – du panier à linge jusqu’à l’air ambiant – et découvrir des personnalités aussi surprenantes que variées. Dans ce monde surréaliste, tout est susceptible d’avoir une histoire à raconter… et un cœur à conquérir.

Préparez-vous à vivre un été placé sous le signe de l’amour et de la folie avec une édition physique également prévue sur toutes les plateformes.

Fonctionnalités principales de Date Everything! :

100 personnages entièrement doublés à séduire, chacun avec son propre style et son propre charme.

Dialogues à embranchements menant à de multiples fins possibles pour chaque relation.

Plus de 4 heures de musique, avec un thème musical propre à chaque personnage.

Plus de 11 000 images dessinées à la main.

1,2 million de mots de scénario et 70 000 lignes de dialogue doublées.

Un monde 3D interactif qui évolue en fonction des choix du joueur à travers l'histoire.

Avec un casting vocal digne d’un générique hollywoodien, Date Everything! fait appel à une multitude de stars reconnues du jeu vidéo et de la pop culture :

Felicia Day (Supernatural, Fallout)

(Supernatural, Fallout) Ben Starr (Final Fantasy XVI)

(Final Fantasy XVI) Matt Mercer (Critical Role)

(Critical Role) Laura Bailey (The Last of Us, lauréate BAFTA)

(The Last of Us, lauréate BAFTA) Neil Newbon (Baldur’s Gate 3, lauréat BAFTA)

(Baldur’s Gate 3, lauréat BAFTA) Troy Baker (Indiana Jones and The Great Circle)

(Indiana Jones and The Great Circle) Ashley Burch (série Horizon)

(série Horizon) …et bien d’autres encore.

Date Everything! s’annonce comme un OVNI romantique, aussi délirant que surprenant, où le cœur peut battre pour absolument tout. Rendez-vous le 17 juin pour vivre l’aventure sentimentale la plus inattendue de l’année.