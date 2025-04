Le cabinet d’études Newzoo a publié son rapport annuel sur le jeu PC et console, livrant un aperçu détaillé des tendances du marché vidéoludique en 2025. Parmi les enseignements majeurs de cette édition, une tendance se détache nettement : le genre du battle royale, autrefois roi du temps de jeu, est en net déclin. Toutefois, Fortnite s’impose toujours comme le leader incontesté du secteur.

Le battle royale en perte de vitesse

D’après les données issues du Game Performance Monitor de Newzoo, qui couvre 37 marchés à travers le monde (à l’exception de la Chine et de l’Inde), le temps de jeu consacré aux battle royale est passé de 19 % en 2021 à 12 % en 2024. Une chute significative qui marque un essoufflement du genre après des années de domination. En revanche, les jeux de tir dans leur ensemble voient leur popularité augmenter, conservant un poids global conséquent aux côtés des battle royale dans le temps de jeu total (environ 40 %).

Mais cette baisse générale cache une réalité bien plus nuancée. À l’intérieur du genre, les équilibres ont été bouleversés. Fortnite, titre emblématique d’Epic Games, représentait 43 % du temps de jeu sur les battle royale en 2021. En 2024, ce chiffre est monté à 77 %, démontrant une centralisation sans précédent autour d’un seul titre. Alors que d’autres jeux du genre comme Apex Legends ou Call of Duty: Warzone subissent une perte d’intérêt, Fortnite capte désormais l’immense majorité de l’attention dans ce secteur.

En parallèle du recul du battle royale, les jeux de rôle (RPG) connaissent une embellie notable. Leur part du temps de jeu global est passée de 9 % en 2021 à 13 % en 2024. Une progression qui s’explique en grande partie par le succès critique et commercial de plusieurs sorties majeures en 2023. Parmi elles, Baldur’s Gate 3, Diablo IV, Honkai: Star Rail, Hogwarts Legacy ou encore Starfield, qui à eux seuls comptent pour 18 % du temps passé sur des RPG en 2024.

Cette dynamique témoigne de l’appétit des joueurs pour des expériences plus profondes, narratives et personnalisables, à l’opposé des boucles de gameplay plus immédiates des battle royale.

Le rapport de Newzoo met également en lumière une réalité incontournable pour les éditeurs : la concurrence pour le temps de jeu des utilisateurs est féroce. Chaque minute de jeu est disputée entre les grands noms du secteur, et le moindre fléchissement dans l’engagement peut rapidement reléguer un titre à l’arrière-plan.

Dans ce contexte, Fortnite continue de tirer son épingle du jeu, s’imposant comme l’exception qui confirme la règle dans un genre en perte de vitesse. À l’inverse, les RPG et les jeux de tir démontrent une capacité à fidéliser et renouveler leur audience, notamment grâce à des productions ambitieuses qui combinent profondeur de gameplay et innovations techniques.

Le rapport 2025 de Newzoo dresse un constat clair : les préférences des joueurs évoluent. Le modèle battle royale, bien qu’encore influent, perd de son attrait général, tandis que Fortnite s’érige en véritable survivant, absorbant la majorité du marché. En parallèle, les RPG poursuivent leur montée en puissance, confirmant que les expériences riches et scénarisées ont encore de beaux jours devant elles. Pour les développeurs et éditeurs, l’enjeu reste de taille : capter l’attention, fidéliser et se démarquer dans un écosystème toujours plus concurrentiel.