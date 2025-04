À l’occasion du Triple-i showcase, le studio poncle a annoncé, et publié dans la foulée, une nouvelle extension gratuite pour Vampire Survivors : Emerald Diorama. Basée sur la célèbre franchise SaGa de Square Enix, cette extension gratuite célèbre la collaboration entre deux univers de RPG distincts. En parallèle, une mise à jour gratuite baptisée The Coop, centrée sur des poules et d’autres ajouts farfelus, a également été lancée, accompagnée de deux nouvelles aventures scénarisées.

Cette annonce intervient peu après la victoire du jeu aux BAFTA dans la catégorie “Evolving Game”, une récompense honorant les titres ayant su se réinventer après leur sortie. Pour marquer le coup, l’équipe de développement offre donc une quantité de contenu inédite, totalement gratuite.

L’extension Emerald Diorama est disponible dès maintenant sur Steam, Epic Games Store, Xbox, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Android et iOS (hors Apple Arcade). Elle réunit les univers de Vampire Survivors et de SaGa Emerald Beyond, pour une expérience fusionnant progression stratégique et combats effrénés.

Le joueur est plongé dans un système de mondes interconnectés : d’un royaume de sorcières à une dimension peuplée de cauchemars sanglants. Accompagné de nouveaux alliés et armé du système de Glimmer emprunté à SaGa, il affronte des hordes d’ennemis dans des environnements imprévisibles.

Parmi les ajouts, on retrouve plus de douze nouveaux personnages, inspirés de l’univers SaGa :

– Tsunanori Mido, un maître des marionnettes Kugutsu

– Ameya Aisling, une sorcière infiltrée à la recherche de ses pouvoirs et de ses chats

– Bonnie & Formina, un duo d’enquêtrices mêlant arts martiaux et armes à feu

– Diva No.5, une chanteuse mécanique bannie pour avoir entonné une mélodie interdite

– Et bien d’autres, comme un roi sinistre ou un empereur tout juste décongelé

Côté arsenal, l’extension introduit plus de 40 attaques nouvelles, entre armes de base, évolutions et techniques spéciales déclenchées par le Glimmer. Ce dernier permet d’apprendre des attaques inédites de façon aléatoire pendant les combats. L’éventail comprend des épées, des techniques martiales, des projectiles magiques et des missiles, chacun lié à des effets spéciaux comme la Crystalline Carve, le Shenlong Firefist ou encore le Cosmic Rave.

Chaque personnage peut former une escouade, à l’image de Tsunanori capable d’invoquer quatre marionnettes armées, ou du mystérieux Dismal King qui recrute ses ennemis vaincus. Le système Showstopper permet quant à lui aux héros SaGa de déclencher une poussée de puissance critique lorsqu’ils sont proches de la défaite.

Le tout se déroule dans un nouveau décor : une scène tissée de mondes entrelacés, regorgeant d’ennemis et de boss aussi extravagants que redoutables. Le contenu sonore bénéficie également de remixes de morceaux tirés de SaGa Emerald Beyond, pour une ambiance revisitée et dynamique.

La mise à jour The Coop propose un contenu plus léger mais tout aussi généreux. Centrée sur un thème inattendu – les poules – elle apporte :

– Un nouveau niveau, The Coop

– Un nouveau personnage, Gazebo, une créature mi-volaille

– Une nouvelle arme et un nouveau Darkana

– Une relique pour accélérer le rythme du jeu

– Et huit succès inédits

Enfin, deux aventures supplémentaires font leur apparition. Ces modes scénarisés indépendants permettent de vivre de nouvelles histoires en six chapitres, avec une progression propre sans impacter la partie principale.

– To End an Ice Age, pour le jeu de base, met en scène She-Moon Eeta, Mortaccio, Ramba et d’autres dans une mission contre le froid ou pour trouver une glace

– Tides of the Foscari, réservé au DLC éponyme, suit Luminaire dans une course contre les ténèbres menaçantes

Poncle démontre une fois de plus sa capacité à surprendre et à faire évoluer son titre culte, en mêlant contenu ambitieux, collaborations prestigieuses et touches d’humour inattendues. L’univers de Vampire Survivors ne cesse de s’étendre, tout en restant fidèle à son ADN : chaotique, délirant et intensément addictif.