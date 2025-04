Alors que Nintendo a récemment officialisé l’existence de versions améliorées de certains jeux Switch pour sa nouvelle console, la Switch 2, une bonne nouvelle vient s’ajouter pour les joueurs : même sans payer pour ces éditions optimisées, il est possible de bénéficier de quelques améliorations de performance en jouant à ses jeux actuels sur la nouvelle machine.

C’est ce qu’a expliqué Takuhiro Dohta, directeur du développement de la Switch 2 (et ancien directeur technique sur Zelda: Tears of the Kingdom), dans une entrevue accordée à GameSpot. Lorsqu’on lui a demandé si des titres comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild pourraient tourner de manière plus fluide sur Switch 2 sans mise à jour payante, Dohta a confirmé que certains gains pouvaient être constatés.

« Quand vous jouez à un jeu sans appliquer de mise à jour, cela dépend fortement de la manière dont le jeu a été conçu et développé. Mais on peut s’attendre à certaines améliorations, comme des temps de chargement réduits, voire un framerate plus stable. Encore une fois, cela dépend du jeu », explique Dohta.

Nintendo a récemment annoncé que plusieurs titres recevront des mises à jour gratuites sur Switch 2. Parmi eux, Super Mario Odyssey et Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics, qui bénéficieront de certaines améliorations. Par exemple, Clubhouse Games profitera de nouvelles fonctions de chat vocal grâce aux capacités accrues de la Switch 2.

Dohta précise que lorsqu’un jeu est mis à jour pour devenir une Switch 2 Edition, cela implique une réécriture partielle de son code pour exploiter pleinement le nouveau hardware. Ce travail de fond permet des améliorations plus marquées : résolution plus élevée, framerate déverrouillé, nouvelles fonctionnalités, contenu additionnel, etc.

Autre précision rassurante : si vous possédez une version Switch classique d’un jeu, vous pourrez toujours y jouer même après avoir acheté l’édition Switch 2, que ce soit sur l’ancienne console ou sur la nouvelle. Cela garantit une continuité dans votre bibliothèque, sans forcer la transition immédiate vers les versions améliorées.

En somme, même sans payer pour des éditions retravaillées, les joueurs peuvent s’attendre à une expérience plus fluide et agréable sur Switch 2 pour bon nombre de leurs jeux existants. Un bel argument en faveur de la nouvelle console, qui promet une transition douce mais techniquement avantageuse.