Digital Foundry a récemment offert un éclairage détaillé sur les performances techniques de Mario Kart World sur la Nintendo Switch 2.

Selon leur analyse, le jeu fonctionne en mode docké à une résolution de 1440p, sans utiliser de techniques d’anti-aliasing temporel ni d’upscaling temporel. Le rendu visuel s’affiche ainsi de façon nette, avec une image qui présente un bon niveau de détail, notamment grâce à l’utilisation massive d’un éclairage pré-calculé qui aide à minimiser les artefacts d’aliasing pendant le déroulement des courses.

La majorité du gameplay est proposée à 60 images par seconde, assurant une fluidité appréciable lors des courses et des séquences d’exploration. Pour le mode photo, le jeu passe à 30 images par seconde, une option qui permet de capturer des images sans compromettre la qualité. Digital Foundry a également évoqué la possibilité d’un mode à 120fps, bien que cette fonctionnalité n’ait pas encore été capturée dans les démonstrations disponibles. Par ailleurs, le jeu supporte le split-screen pour les courses en local à deux joueurs, tandis que nous ignorons encore si une option à quatre joueurs sera proposée.

Ces nouveautés s’inscrivent dans un contexte de comparaison avec Mario Kart 8. Pour ce dernier, la conception reposait principalement sur un éclairage pré-calculé via des lightmaps et ambient occlusion, une solution nécessaire pour atteindre une résolution modeste (720p sur Wii U et jusqu’à 1080p sur Switch) tout en maintenant un taux de rafraîchissement élevé. Mario Kart World, quant à lui, intègre des avancées telles qu’un cycle jour/nuit et des effets météorologiques en temps réel, bien que la source principale de l’éclairage reste largement basée sur des données pré-calculées. Malgré l’apparence d’un soleil bas en fin de journée, l’angle des ombres reste fixe, révélant un compromis technique visant à limiter les changements brusques dans le niveau de détail.

Les environnements du nouveau titre présentent également des améliorations notables par rapport à Mario Kart 8. Par exemple, la qualité des reflets sur l’eau a évolué, avec l’utilisation probable d’une technique de réflexion plane qui offre des reflets plus réalistes que ceux obtenus par de simples cubemaps statiques. Les surfaces brillantes et les matériaux bénéficient de textures et de normal maps plus détaillées, donnant un aspect plus naturel aux décors. Par ailleurs, la reconstitution des personnages et des véhicules a été revue, avec des animations plus expressives qui intègrent des effets d’étirement et de flexibilité lors des collisions ou lors des impacts dans le jeu.

Au-delà des simples paramètres graphiques, Mario Kart World offre également des changements notables sur le plan du gameplay. Les circuits sont désormais plus larges, la maniabilité des karts a été revue pour devenir plus « lâche », et certains éléments comme les mini-turbos se chargent plus lentement. De nouvelles mécaniques – telles que le rail grinding et le wall riding – sont apparues, apportant des défis inédits aux joueurs. Par ailleurs, le jeu a adopté une structure open-world qui permet aux joueurs de sillonner librement de vastes zones et d’accéder à des sections hors circuit, en complément des compétitions traditionnelles.

Du côté des fonctionnalités additionnelles, Nintendo intègre la fonction GameChat dans Mario Kart World, avec une diffusion de flux vidéo en temps réel qui, bien que limitée à environ 8 fps, constitue une addition originale pour favoriser l’interaction en ligne lors des courses.