Le studio indépendant Clumsy Bear Studio a confirmé l’arrivée prochaine de son nouveau projet, Hungry Horrors, sur Nintendo Switch. D’abord attendu sur PC, ce roguelite culinaire au concept atypique débarquera ensuite sur la console hybride de Nintendo. Et si l’idée de nourrir des créatures terrifiantes avec des plats traditionnels britanniques vous intrigue, vous êtes au bon endroit.

Dans Hungry Horrors, vous incarnez une princesse en bien fâcheuse posture : pour survivre, il ne faudra pas combattre les monstres… mais les nourrir. Ces créatures issues des mythes celtiques, anglais, irlandais ou gallois – de Jenny Greenteeth à Dullahan en passant par Grendel ou Glaistig – ont chacune leurs goûts particuliers. À vous de concocter les bons petits plats pour apaiser leur faim et éviter de finir en casse-croûte.

Le jeu adopte une formule originale mêlant construction de deck, stratégie culinaire, progression roguelite et un soupçon d’humour très british. Oubliez les épées et les sorts : ici, les armes sont des recettes, des herbes, des épices ou des ustensiles de cuisine, tous sous forme de cartes à assembler dans votre deck culinaire. Il faudra apprendre à composer des menus sur mesure en tenant compte des préférences de chaque monstre, certains détestant le poisson ou le goût sucré, d’autres ne supportant pas les pommes de terre.

Le charme du jeu repose aussi sur sa direction artistique : un pixel-art coloré et soigné, accompagné d’une bande-son originale aux accents malicieux, renforcent l’ambiance gothique et folklorique de cet univers étrange mais attachant. Les environnements sont directement inspirés des paysages des îles britanniques et irlandaises, avec des lieux à explorer, des artefacts à découvrir, des familiers à sauver et des secrets à dévoiler.

À chaque tentative, vous revenez à votre base avec de nouvelles recettes et ingrédients, rendant chaque nouvelle expédition plus stratégique et enrichissante. Cette boucle de progression rappelle les grands classiques du genre, tout en s’appuyant sur un gameplay profondément original.

Hungry Horrors promet une expérience unique où la gastronomie se fait outil de survie, la tradition culinaire devient arme, et les contes folkloriques prennent vie dans une aventure aussi savoureuse qu’effrayante. Un plat de choix pour les amateurs de jeux de cartes, de roguelite et d’ambiances décalées. Bon appétit… ou bonne chance.