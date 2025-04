Digital Foundry a récemment donné des informations sur le portage de Star Wars Outlaws sur Nintendo Switch 2.

Dans cette vidéo du DF Direct, l’équipe explique que la version Switch 2 de l’open-world Ubisoft, construit sur le moteur Snowdrop, représente un challenge technique de taille. Richard Leadbetter, rédacteur technique de Digital Foundry, a qualifié ce portage de « surprenant » et a ajouté que le simple concept de faire tourner un jeu aussi exigeant sur ce type de matériel est « renversant ». Selon lui, le fait que Star Wars Outlaws, un titre exclusivement current-gen qui n’a jamais été disponible sur PS4 ou Xbox One, puisse être porté sur la Switch 2 montre bien l’ambition et la difficulté de l’opération.

Les commentaires ne se limitent pas à Leadbetter. Oliver Mackenzie, autre contributeur de Digital Foundry, a souligné que le portage était « vraiment excitant » et même, selon ses mots, « un portage impossible » dans la mesure où il exploite pleinement des fonctionnalités avancées telles que le ray tracing. Alex Battaglia, quant à lui, estime que ce portage est de loin le plus ambitieux techniquement parmi tous ceux annoncés pour la Switch 2 à ce jour. L’équipe compare également le potentiel de la version Xbox Series S de Star Wars Outlaws à l’expérience Switch 2, tout en mentionnant que des difficultés d’affichage étaient déjà apparues avec Avatar: Frontiers of Pandora sur un appareil similaire.

Star Wars Outlaws, initialement lancé sur PC, PS5 et Xbox Series X|S en août, suit les aventures de Kay Vess dans l’Outer Rim et a déjà bénéficié de mises à jour importantes, telles que la suppression du mode furtif obligatoire et l’ajout de DLC narratifs permettant de jouer aux côtés de personnages emblématiques comme Lando Calrissian. Bien qu’aucune date de sortie ne soit confirmée pour la version Switch 2, Ubisoft prévoit son arrivée cette année. Digital Foundry conclut en soulignant que si les premières images sont prometteuses, il faudra attendre davantage de démonstrations – voire une démo officielle – pour évaluer pleinement le rendement et la performance de ce portage sur la nouvelle plateforme Nintendo.