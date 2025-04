Le 5 juin 2025 s’annonce comme une date charnière pour Street Fighter 6. Ce jour-là, non seulement la nouvelle édition « Years 1-2 Fighters Edition » sera lancée sur toutes les plateformes, mais c’est également le jour du lancement de la Nintendo Switch 2. Dans ce contexte, Capcom a révélé que le personnage d’Elena fera son entrée dans le jeu, apportant une touche de grâce et de fraîcheur à l’univers déjà riche de la franchise.

Selon les informations diffusées, Elena, dont l’apparition a été confirmée par Capcom, sera disponible à l’achat individuellement avec des Fighter Coins. De plus, les détenteurs du Year 2 Character Pass, de la version Switch 2 ou de l’Ultimate Pass bénéficieront automatiquement de son intégration lors de sa sortie. D’après le teaser publié par Capcom, on découvre une version d’Elena qui incarne littéralement la fusion entre la nature et le combat. Accompagnée par une faune luxuriante, elle danse et se déplace avec agilité, symbolisant à la fois la vivacité de la vie sauvage et la puissance de sa technique de combat.