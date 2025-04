Lors du Triple-i Initiative Showcase, le développeur Askiisoft a enfin redonné des nouvelles du DLC de Katana ZERO. Très attendu par les fans depuis plusieurs années, ce contenu additionnel gratuit a été confirmé comme étant « presque terminé », avec une promesse : il arrivera bien sur Nintendo Switch… et il restera gratuit.

« Ce n’est pas une hallucination de Chronos – le DLC gratuit de Katana ZERO est enfin sur le point d’être terminé. Préparez-vous à poursuivre le voyage de Zero là où il s’est arrêté – et à plonger dans son passé trouble. Avec de nouveaux personnages, niveaux, mécaniques et éléments narratifs, ce DLC massif vaudra l’attente. Venez jouer, mon seigneur. » – Askiisoft

Initialement teasé dès 2020, puis mentionné à nouveau en 2021, ce DLC a pris une ampleur telle qu’il était déjà décrit comme « presque un Katana 1.5 » par ses développeurs. Depuis, le silence radio avait nourri autant d’inquiétudes que de spéculations parmi les fans. Aujourd’hui, avec une nouvelle bande-annonce à l’appui, Askiisoft assure que le développement touche enfin à sa fin, bien que aucune date de sortie ne soit encore annoncée.

Ce DLC reprendra directement après la fin du jeu principal, tout en permettant aux joueurs d’explorer le passé mystérieux de Zero. Askiisoft promet de nouveaux personnages, des niveaux inédits, des mécaniques de gameplay étendues, et surtout une narration toujours aussi dense et stylisée. Comme promis dès le départ, ce contenu supplémentaire sera entièrement gratuit pour tous les possesseurs du jeu. Un joli geste pour un jeu qui a su marquer les esprits avec son gameplay nerveux, sa bande-son électrisante et son esthétique néo-noir parfaitement assumée.

Sorti sur Nintendo Switch en 2019, Katana ZERO avait rapidement conquis la critique et les joueurs, grâce à son mélange d’action, de plateforme et de narration fragmentée. Notre rédaction lui avait d’ailleurs attribué une note d’excellence (8,7/10), saluant la maîtrise de son gameplay autant que la finesse de son univers. Le DLC de Katana ZERO semble enfin en approche, et s’annonce comme un véritable prolongement de l’expérience originale. Reste à patienter encore un peu… mais Askiisoft nous rassure : c’est toujours prévu, c’est toujours gratuit, et ce sera bientôt entre nos mains.