La scène indépendante continue de nous surprendre avec des projets à la fois ambitieux et réconfortants. Le dernier en date à attirer notre attention s’appelle Monsterpatch, un RPG de collection de monstres mâtiné de ferme, d’artisanat, de construction de village et de combats tactiques. Développé par une équipe passionnée et propulsé par une campagne Kickstarter fulgurante (financée en 16 minutes seulement !), Monsterpatch a désormais officiellement atteint son objectif de sortie sur Nintendo Switch. Zoom sur ce futur jeu qui mêle aventure magique et cocooning rural avec brio.

Un monde magique à explorer

Dans Monsterpatch, vous incarnez un jeune prodige de la magie qui explore un continent flottant peuplé de créatures enchantées appelées MoNs. En bon sorcier ou sorcière en devenir, vous capturez, entraînez et combattez avec ces compagnons, tout en découvrant les secrets d’un monde divisé entre neuf Maisons, chacune dirigée par un Archimage. Chaque Maison dispose de stratégies de combat propres et de MoNs affiliés à son élément, ce qui influencera directement leurs statistiques, compétences et style de jeu.

Un RPG complet entre Pokémon et Stardew Valley

Au-delà de la capture et du combat, Monsterpatch se distingue par une profondeur de gameplay impressionnante. Grâce à votre livre de sorts, vous pourrez :

Attraper des MoNs

Abattre des arbres (Chop)

Miner des minerais (Mine)

Récolter vos cultures (Harvest)

Pêcher avec un sort de crochet magique (Hook)

Fabriquer des objets et bâtiments (Craft)

Préparer des potions ou vitamines (Blend)

Et bien plus encore !

Construisez votre village idéal

Un autre pan essentiel de l’expérience Monsterpatch repose sur la personnalisation de votre propre ville. Vous pourrez y modifier l’élévation du terrain, poser des routes, de l’eau, des clôtures, planter des arbres et même construire des maisons et autres bâtiments à l’aide de plans à débloquer. Le système de construction est entièrement libre, avec la possibilité de recruter des PNJ, d’offrir des MoNs aux habitants, et même de mener des combats amicaux contre eux.

Un système de combat dynamique et stratégique

Monsterpatch propose un système de combat en 4v4 à la fois rapide et stratégique. Chaque MoN peut voir ses statistiques, attaques et objets portés personnalisés, et il est possible d’ajuster la vitesse des combats pour s’adapter à votre rythme. Les joueurs pourront créer des équipes avec des synergies complexes et des combos puissants, offrant une grande liberté dans la composition de leur escouade.

Deux versions, deux aventures

À l’instar de Pokémon, Monsterpatch sera proposé en deux versions : Skyfarer et Aurora. Lors de la création de votre partie, vous choisirez l’une des deux, avec chacune un scénario différent :

Skyfarer Version : affrontez des pirates du ciel à la poursuite d’un dragon légendaire.

: affrontez des à la poursuite d’un dragon légendaire. Aurora Version : combattez les mages de la Lune et empêchez un ancien rituel aux effets cataclysmiques.

Les joueurs pourront échanger des MoNs, objets et décorations spécifiques à chaque version entre fichiers de sauvegarde, et même combattre leur propre personnage issu d’un autre run !

Les starters et les Maisons

Dès le début de l’aventure, vous pourrez choisir 2 des 6 MoNs de départ, chacun ayant une évolution finale et des capacités uniques. À mesure de votre progression, vous découvrirez les secrets des 9 Maisons, chacune ayant une influence sur les MoNs qui leur sont affiliés.

Un jeu pensé pour durer

Avec son mélange de jeu de rôle, de stratégie, de gestion et de personnalisation, Monsterpatch s’annonce comme une expérience riche et évolutive. Que vous soyez un stratège dans l’âme, un dresseur passionné, un architecte de village ou un explorateur de l’ésotérique, ce jeu vous tend les bras.

Sortie et plateformes

Grâce au succès de sa campagne Kickstarter, Monsterpatch sortira sur PC et sur Nintendo Switch. La date de sortie exacte n’est pas encore confirmée, mais les développeurs ont d’ores et déjà promis une aventure soignée et immersive.

Monsterpatch semble cocher toutes les cases du jeu indépendant à suivre de près : direction artistique chaleureuse, gameplay complet, personnalisation poussée, et promesse d’une aventure aussi magique que relaxante. Si vous aimez les expériences à mi-chemin entre Pokémon, Rune Factory, Stardew Valley et Temtem, vous devriez garder un œil attentif sur ce titre plein de promesses.

Monsterpatch sera disponible sur Nintendo Switch dans les mois à venir. D’ici là, vous pouvez découvrir la campagne Kickstarter pour en apprendre plus sur les MoNs et débloquer encore plus de contenu bonus !