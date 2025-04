Grâce au site officiel japonais de Nintendo, nous avons désormais un premier aperçu visuel de l’application Nintendo Switch Online sur Nintendo Switch 2, accessible directement depuis le menu d’accueil de la console. Et pour les habitués du service sur Switch, le design devrait sembler très familier, tout en affichant quelques ajustements bienvenus.

À l’ouverture de l’application, on découvre une interface claire et organisée, mettant en avant des bannières dynamiques pour les événements en cours, les promotions spéciales et les nouveautés disponibles. Plusieurs sections dédiées sont également présentes, notamment pour les Jeux Classiques de Nintendo et la sauvegarde dans le cloud.

Une application unifiée pour tous les classiques Nintendo

L’une des principales nouveautés visibles sur les images est l’intégration dans une application unique de toutes les plateformes rétro proposées jusqu’ici via Nintendo Switch Online :

Nintendo Entertainment System (NES)

Super Nintendo (SNES)

Nintendo 64

Game Boy

Game Boy Advance

Et pour la première fois… la Nintendo GameCube

Ce regroupement permet une navigation plus simple et plus intuitive entre les différents catalogues rétro, tout en renforçant l’offre globale du service.