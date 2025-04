Les prix les plus bas jamais vus pour Atelier Ryza 1 & 2, Ninja Gaiden et bien d’autres !

Les fans de JRPG, de beat’em up et d’action frénétique peuvent se réjouir : une nouvelle vague de promotions vient tout juste d’arriver sur l’eShop de la Nintendo Switch, et elle met à l’honneur une large sélection de titres signés Koei Tecmo. Cette vente inclut notamment les plus bas prix jamais vus pour Atelier Ryza 1 & 2, Ninja Gaiden: Master Collection, et une foule d’autres jeux incontournables du catalogue de l’éditeur japonais. Disponible dès maintenant et jusqu’au 2 mai 2025, cette promotion est l’occasion rêvée pour découvrir ou redécouvrir certaines des meilleures séries de Koei Tecmo à prix réduit.

Voici la liste complète des jeux en promotion :

Série Atelier

Atelier Ryza – €14.99 (au lieu de €59.99)

– €14.99 (au lieu de €59.99) Atelier Ryza 2 – €19.79 (au lieu de €59.99)

– €19.79 (au lieu de €59.99) Atelier Ryza 3 – €29.99 (au lieu de €59.99)

– €29.99 (au lieu de €59.99) Atelier Sophie – €19.99 (au lieu de €39.99)

– €19.99 (au lieu de €39.99) Atelier Sophie 2 – €29.99 (au lieu de €59.99)

– €29.99 (au lieu de €59.99) Atelier Lulua – €23.99 (au lieu de €59.99)

– €23.99 (au lieu de €59.99) Atelier Ayesha DX – €19.99 (au lieu de €39.99)

– €19.99 (au lieu de €39.99) Atelier Escha & Logy DX – €19.99 (au lieu de €39.99)

– €19.99 (au lieu de €39.99) Atelier Shallie DX – €19.99 (au lieu de €39.99)

– €19.99 (au lieu de €39.99) Atelier Totori DX – €19.99 (au lieu de €39.99)

– €19.99 (au lieu de €39.99) Atelier Meruru DX – €19.99 (au lieu de €39.99)

– €19.99 (au lieu de €39.99) Atelier Rorona DX – €19.99 (au lieu de €39.99)

– €19.99 (au lieu de €39.99) Atelier Firis DX – €19.99 (au lieu de €39.99)

– €19.99 (au lieu de €39.99) Atelier Lydie & Suelle DX – €19.99 (au lieu de €39.99)

– €19.99 (au lieu de €39.99) Atelier Arland series Deluxe Pack – €58.49 (au lieu de €89.99)

– €58.49 (au lieu de €89.99) Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack – €58.49 (au lieu de €89.99)

– €58.49 (au lieu de €89.99) Nelke & the Legendary Alchemists – €17.99 (au lieu de €59.99)

Action & Beat’em Up

Ninja Gaiden: Master Collection – €19.99 (au lieu de €39.99)

– €19.99 (au lieu de €39.99) Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition – €27.99 (au lieu de €39.99)

– €27.99 (au lieu de €39.99) Dynasty Warriors 9 Empires – €35.99 (au lieu de €59.99)

– €35.99 (au lieu de €59.99) Dynasty Warriors 9 Empires Deluxe Edition – €65.99 (au lieu de €109.99)

– €65.99 (au lieu de €109.99) Samurai Warriors 5 – €29.99 (au lieu de €59.99)

– €29.99 (au lieu de €59.99) Warriors Orochi 4 Ultimate – €29.99 (au lieu de €59.99)

– €29.99 (au lieu de €59.99) Touken Ranbu Warriors – €29.99 (au lieu de €59.99)

– €29.99 (au lieu de €59.99) Warriors: Abyss – €19.99 (au lieu de €24.99)

Autres titres en vedette