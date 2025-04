Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files – 8.8GB

MotoGP25 – 8.8GB

Cooking Companions – 7.7GB

Dragons Legacy: Monsters Lair – 5.8GB

Mobile Suit Gundam Seed Battle Destiny Remastered – 5.4GB

2weistein in Rongerland – 5.2GB

Korean Drone Flying Tour Sogeumgang – 3.0GB

Pool With Me – 2.6GB

Sacre Bleu – 2.3GB

Love Live! Nijigasaki High School Idol Club Tokimeki Roadmap to Future – 1.8GB

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate – 1.5GB

Sunseed Island – 1.4GB

Cave of Illusions – 1.3GB

Korean Drone Flying Tour Geomdansan – 1.3GB

Tempopo – 1.3GB

Escape Game R00M03 – 900MB

Preserve – 777MB

Irisy Aqua – 577MB

Slide Defenders – 465MB

Cozy Stitch Puzzle – 308MB

The Abandoned Planet – 263MB

Sneaky All-Nighter – 226MB

Bee Flowers: Royal Garden – 203MB

Jumping Boy – 164MB

Blazing Trail – 160MB

Clash of Rivals – 158MB

Chippy’s Stash – 109MB

1-2-3 or 4-5-6 – 89MB

Thrill Penguin – 79MB

Eggconsole Dinosaur PC-8801mkIISR – 72MB