Bonne nouvelle pour les fans de Nintendo résidant en Arabie Saoudite : le site officiel du Nintendo Store vient tout juste d’ouvrir ses portes dans le royaume. Jusqu’à présent, les joueurs saoudiens n’avaient pas accès à une plateforme officielle locale leur permettant d’acheter directement consoles, jeux et accessoires Nintendo. Ce vide est désormais comblé grâce à un partenariat entre Nintendo et AIC, le distributeur officiel des produits Nintendo en Arabie Saoudite.

Le Nintendo Saudi Store se présente comme un guichet unique pour l’achat de tout l’écosystème Nintendo : consoles, jeux physiques, accessoires, amiibo, et plus encore. Le site est intégralement accessible en anglais et en arabe, ce qui permet à un large public de naviguer et commander en toute simplicité.

Ce lancement n’aurait pas pu mieux tomber : la boutique propose dès maintenant les précommandes pour la Nintendo Switch 2, dont la sortie est prévue pour le 5 juin 2025 en Arabie Saoudite. Les fans peuvent y commander leur console, mais aussi les premiers jeux, accessoires et amiibo qui accompagneront son lancement.

Cette initiative marque une étape importante dans l’expansion internationale de Nintendo, qui renforce ainsi sa présence officielle au Moyen-Orient. L’ouverture de ce site saoudien s’inscrit dans une stratégie plus large visant à offrir un meilleur accès aux produits Nintendo dans les marchés émergents, tout en assurant un canal de vente fiable et sécurisé.

Pour découvrir la boutique en ligne officielle de Nintendo en Arabie Saoudite et passer commande, rendez-vous dès maintenant sur le Nintendo Saudi Store.