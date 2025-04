Drag x Drive, un nouveau jeu de sport multijoueur qui nous plonge dans un univers totalement décalé. Dans ce titre, les joueurs sont répartis en deux équipes de trois, et chacun incarne un robot en fauteuil roulant. Le but ? Attraper la balle et la lancer dans un panier de style basket, avec la possibilité d’effectuer un dunk spectaculaire en allant vers une inclinaison située près du panier pour marquer des points bonus.

Le concept est original et audacieux. Dès le départ, le jeu se distingue par ses commandes innovantes : les manettes sont utilisées comme des souris, permettant de piloter avec une précision impressionnante. J’ai particulièrement apprécié cette approche, qui, bien qu’un peu fatigante au début, offre une prise en main intuitive une fois maîtrisée. Les mouvements de direction, la capacité à tourner en maintenant une seule manette, et la sensation tactile sont remarquablement réalistes grâce à un retour haptique bien calibré.

Cependant, l’expérience n’est pas sans défauts. Au cours de la session, j’ai constaté qu’il n’y avait pratiquement qu’un seul type de tir vraiment satisfaisant : celui qui consiste à foncer près du panier et à lancer la balle en effectuant un geste de poignet. Ce geste, bien qu’efficace, se distingue par son timing précis et semble être la seule option valable pour marquer. De plus, l’expérience multijoueur a été entravée par les contrôles aléatoires et désagréables du jeu.

L’idée derrière Drag x Drive est prometteuse : il s’agit d’une version revisitée du sport en 3v3, rappelant par certains aspects le concept de Metroid Prime: Blast Ball. Pourtant, en l’état actuel, le jeu semble trop dépendant d’une forte communauté pour fonctionner idéalement en ligne. Si une campagne solo ou des modes alternatifs de jeu venaient compléter l’expérience, cela atténuerait ces doutes.

En conclusion, Drag x Drive présente une approche intéressante du jeu de sport multijoueur, avec des commandes intrigantes et une idée originale de mêler action, compétition et mode souris. Cependant, le jeu devra surmonter le défi de trouver une DA moins fade et sans âme. Sorti cet été sur Nintendo Switch, il reste à voir si cette ambition trouvera le soutien de la communauté pour devenir un succès.

Cet article, c’est l’intégrale de notre preview sur ce jeu autant décrié que détesté du Nintendo Direct de la l’annonce de la Switch 2: Drag x Drive. Ce jeu de sport en 3 contre 3 met à profit le tout nouveau Mouse Mode des Joy-Con 2, une fonctionnalité qui transforme les manettes en pavés tactiles à déplacer physiquement. Plusieurs médias ont déjà pu l’essayer, et les avis sont… variés. Voici un tour d’horizon des premières impressions:

Nintendo World Report

« Les joueurs glissent les deux Joy-Con sur une table pour simuler le mouvement d’un fauteuil roulant. Chaque Joy-Con contrôle une roue. Une poussée inégale permet de tourner, et un mouvement de levée permet de tirer. Le tout ressemble encore à une démo technique, avec des animations saccadées et une palette de couleurs assez terne. »

The Verge

« Le gameplay n’est pas douloureux immédiatement, mais j’ai senti une tension du poignet jusqu’à l’épaule après quelques minutes. Mon bras droit me brûlait après une session courte. Pourtant, je n’ai pas d’antécédents de tendinite. »

Game Informer

« Ce n’est ni un FPS ni un STR, mais un concept totalement nouveau qui repose entièrement sur les deux souris. J’ai adoré mes deux matchs, mais je m’interroge : y a-t-il plus que le basket ? J’attends d’en voir plus. »

The Gamer

« Comme Wii Sports, Drag x Drive part d’un concept simple pour mettre en valeur une mécanique innovante. C’est un jeu pensé pour le Mouse Mode, et il m’a convaincu de son potentiel. »

Siliconera

« Le concept est bon, mais je m’inquiète des conditions de jeu. Je n’ai pas pu essayer moi-même lors de la démo. Si une campagne solo est prévue, cela peut fonctionner. Sinon, tout dépendra du succès en ligne. »

Tom’s Hardware

« Sur une douzaine de jeux testés, Drag x Drive est celui qui m’a le plus marqué. Ce jeu de sport arcade, décalé et original, s’annonce comme l’une des meilleures surprises du line-up de la Switch 2. »

Nintendo Life

« En spectateur, le jeu n’était pas très engageant. Mais manette en main, c’est autre chose. Les Joy-Con reflètent les mouvements du bras : saluer, applaudir, célébrer. J’ai souri pendant toute la session. J’ai joué en posant les Joy-Con sur mes cuisses, et aucun souci d’input. Une vraie surprise, même si le nom est facile à oublier ! »

Verdict temporaire : prometteur mais à surveiller

Drag x Drive semble être un titre taillé pour mettre en valeur les spécificités de la Nintendo Switch 2. Entre ses contrôles atypiques, son gameplay compétitif en 3v3 et son ambiance « arcade du futur », le jeu suscite la curiosité. Il pourrait devenir une pépite multijoueur… à condition d’avoir une profondeur suffisante au-delà de l’effet de nouveauté. Reste maintenant à voir si ce concept tiendra la route sur la durée, s’il proposera plus que du basketball, et surtout, s’il parviendra à captiver une communauté fidèle. Drag x Drive n’a pas encore de date de sortie confirmée, sauf un vague été 2025.