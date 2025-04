Parmi les nouveautés majeures qui accompagneront le lancement de la Nintendo Switch 2, prévu pour le 5 juin 2025, GameChat s’impose comme une fonctionnalité en rupture avec la philosophie en ligne jusqu’ici très prudente de Nintendo. Permettant jusqu’à douze joueurs de discuter vocalement et de partager leur écran en cours de partie, GameChat marque une étape importante dans l’évolution sociale de l’écosystème Nintendo.

Mais fidèle à sa ligne directrice axée sur la sécurité des joueurs, notamment des plus jeunes, Nintendo assure avoir pris des mesures strictes pour encadrer cette ouverture. Parmi ces garanties, la société a confirmé la présence d’une fonction de signalement intégrée. Dans une interview accordée à la presse japonaise, plusieurs membres clés du développement de la Switch 2 — Kouichi Kawamoto (producteur), Tetsuya Sasaki (directeur technique) et Takuhiro Dohta (directeur) — ont détaillé les mesures prises pour que GameChat reste une expérience sûre pour tous :

Compatibilité avec l’application de contrôle parental : Les parents pourront autoriser ou restreindre l’accès au chat vocal pour les comptes enfants via l’application dédiée.

: Les parents pourront l’accès au chat vocal pour les comptes enfants via l’application dédiée. Discussions limitées aux amis approuvés : Les mineurs ne pourront discuter qu’avec les amis préalablement validés par les parents.

: Les mineurs ne pourront discuter par les parents. Pas de chat avec des inconnus : Même pour les adultes, il sera nécessaire d’être amis mutuellement pour lancer une conversation vocale. Il ne sera pas possible de rejoindre une discussion de groupe aléatoire avec des inconnus.

Malgré ces garde-fous, Nintendo anticipe d’éventuelles dérives et a prévu une fonction de signalement :

« Si quelque chose se produit, si vous discutez avec quelqu’un avec qui vous ne voulez pas discuter, il y a une fonction de signalement », a précisé Kouichi Kawamoto.

Nintendo n’a pas encore dévoilé les détails complets de ce système de signalement (modalités, modération, délais de traitement), mais sa simple présence est déjà un signe encourageant pour les joueurs soucieux de protéger leur expérience et celle de leurs proches.

Avec GameChat, Nintendo veut clairement moderniser son approche du jeu en ligne, tout en restant fidèle à son ADN : proposer des expériences accessibles, chaleureuses et sûres. Cette fonctionnalité pourrait ouvrir la voie à de nouvelles dynamiques multijoueur, à condition que les mécanismes de sécurité et de signalement soient efficaces, réactifs et transparents. En attendant d’en savoir plus lors du Mario Kart World Direct prévu le 17 avril 2025, une chose est sûre : la Switch 2 compte bien renforcer les liens entre amis… mais jamais au détriment de la sécurité.