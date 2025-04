Le lancement de la Nintendo Switch 2, prévu pour le 5 juin 2025, s’accompagnera de la sortie de Mario Kart World, le nouvel opus tant attendu de la célèbre franchise de course. Deux configurations de la console seront proposées : une version standard, et un bundle incluant Mario Kart World à un tarif avantageux. Et selon les premiers rapports, c’est clairement ce dernier qui domine les précommandes dans plusieurs régions du monde.

D’après des informations partagées par NintendoSoup, le bundle Mario Kart World représenterait entre 70 % et 85 % des stocks de lancement selon les territoires. En France, ce pack compterait pour 73 % des exemplaires disponibles. En Espagne, un épisode du podcast Vandal évoque 80 %. En Asie, c’est encore plus flagrant : les détaillants de Taïwan et de Hong Kong auraient reçu des allocations où le bundle constitue 80 % à 85 % des stocks.

Ce choix stratégique de Nintendo repose sur un constat évident : Mario Kart est aujourd’hui l’une de ses plus grosses licences, et l’intérêt autour de ce nouveau jeu est colossal. En proposant le jeu en bundle à prix réduit avec la console, la firme de Kyoto s’assure d’un double attrait commercial dès le premier jour.

La tendance confirmée par les joueurs

Cette préférence est également illustrée par un sondage mené au Japon. Sur environ 26 000 participants sélectionnés via le système de loterie My Nintendo pour obtenir un créneau de précommande de la Switch 2, 59,5 % ont déclaré opter pour le bundle avec Mario Kart World. En parallèle, on observe que les consoles seules se vendent plus rapidement dans certains pays d’Europe, d’Australie et d’Asie, tandis que le bundle reste disponible — preuve que Nintendo a massivement misé sur ce dernier pour répondre à la demande.

Avec cette stratégie, Nintendo montre une fois de plus sa capacité à capitaliser sur ses licences fortes. Ce bundle permet non seulement de booster les ventes dès le lancement, mais aussi de prolonger la durée de vie commerciale de la console grâce à un jeu universellement apprécié. Il ne reste plus qu’à voir si cette stratégie sera également adoptée aux États-Unis, même si tout laisse penser que des chiffres similaires pourraient y être observés. Pour rappel, Mario Kart World bénéficiera de son propre Nintendo Direct le 17 avril 2025, au cours duquel de nouvelles informations seront révélées.

En résumé :