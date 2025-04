GungHo Online Entertainment America a annoncé que la LUNAR Remastered Collection – une collection de deux classiques du JRPG : LUNAR : Silver Star Story Complete et LUNAR 2 : Eternal Blue Complete – sortira physiquement et numériquement le 18 avril 2025 sur la Switch. Aujourd’hui, une toute nouvelle bande-annonce a été publiée pour présenter les riches histoires contenues dans les deux jeux. Retournez dans les étoiles et aidez Alex et Hiro à combattre les forces irrésistibles du mal dans deux aventures légendaires. Un nouveau spot publicitaire a été diffusé sur le web pour le jeu, et vous pouvez le regarder ci-dessous.

Développé à l’origine par GAME ARTS pour la PlayStation 1 (PS1), la LUNAR Remastered Collection apporte les classiques JRPG bien-aimés à une nouvelle génération avec des améliorations modernes. Cette édition remastérisée comprend un nouveau doublage en anglais, la prise en charge des écrans larges, des pixels et des dessins animés en haute définition, ainsi que des mises à jour de la qualité de vie, telles que des paramètres de combat et de stratégie personnalisables pour des combats simplifiés. Deux langues supplémentaires sont également proposées, rendant le jeu plus accessible aux fans du monde entier.

Que vous soyez un fan de longue date ou un nouveau venu dans la saga LUNAR, cette collection remastérisée vous captivera avec sa narration romantique et sa bande-son à couper le souffle qui ont fait de cette série un classique intemporel. Ce remaster ne se contente pas de préserver le cœur des jeux originaux, il met également en avant l’influence de la série LUNAR sur les générations de JRPG à venir.