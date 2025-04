Capcom a publié une nouvelle bande-annonce pour Capcom Fighting Collection 2, mettant en lumière deux des titres inclus dans la compilation : Power Stone et Street Fighter Alpha 3 Upper. Ce trailer est le deuxième d’une série de présentations dédiées aux différents jeux présents dans cette collection attendue.

Prévu pour une sortie le 16 mai 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC, Capcom Fighting Collection 2 regroupe plusieurs jeux de combat classiques. Parmi eux, on retrouve Plasma Sword: Nightmare of Bilstein, Power Stone, Power Stone 2, Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro, Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Project Justice, Street Fighter Alpha 3 Upper et Capcom Fighting Evolution.

Street Fighter Alpha 3 Upper est une version étendue du dernier épisode de la série Street Fighter Alpha. Le jeu propose différents styles de combat appelés “isms” : X-ism, A-ism et V-ism, chacun offrant une approche stratégique propre. Les joueurs peuvent choisir celui qui correspond le mieux à leur manière de jouer pour affronter leurs adversaires.

Power Stone est un jeu de combat en 3D dans lequel les joueurs s’affrontent dans des arènes interactives. Il est possible d’utiliser les éléments du décor comme des armes, de collecter des objets, de lancer des attaques spéciales ou encore de se transformer après avoir récupéré trois Power Stones. Ce système introduit une dimension tactique supplémentaire dans les affrontements.

Capcom Fighting Collection 2 vise à offrir une sélection variée de titres issus de différentes époques de l’histoire du jeu de combat chez Capcom, avec des expériences en 2D et en 3D, ainsi que des licences issues de plusieurs séries emblématiques.

La compilation sera disponible en version physique et numérique à partir du 16 mai 2025.