Cyberpunk 2077: Ultimate Edition est actuellement en cours de développement sur Nintendo Switch 2, et les informations diffusées à propos de son état d’avancement ont été sujettes à une mauvaise interprétation. Il a été précisé que le projet est en développement depuis bien plus de sept semaines. La version jouable lors des événements Switch 2 Experience représente un état du jeu tel qu’il était il y a sept semaines, et non une version créée en sept semaines.

Nintendo reste relativement discret sur les aspects techniques détaillés des jeux destinés à la Switch 2, bien que plus d’informations aient été communiquées que d’ordinaire concernant la résolution et les performances. C’est dans ce contexte que l’équipe de Digital Foundry a partagé ses observations basées sur des sessions de jeu et des extraits de gameplay.

À ce jour, il n’est pas confirmé si le jeu utilise la technologie DLSS de Nvidia. Concernant les performances, plusieurs configurations sont proposées. En mode qualité, le jeu vise une résolution de 1080p avec un plafonnement à 30 images par seconde. En mode performance sur une console en position dockée, la cible est de 1080p à 40 images par seconde. En mode portable, le jeu tente de maintenir une résolution de 720p à 40 images par seconde. Une résolution minimale de 540p est probable pour le jeu en mode portable, tandis que la version dockée semble fonctionner dans une plage de résolution dynamique de 720p à 1080p.

Le jeu prend en charge le HDR10, qui peut être activé ou désactivé depuis le menu des options vidéo. Cette fonctionnalité n’a pas été démontrée dans le Nintendo Direct, mais elle est présente dans la version testée.

Les performances observées dans l’environnement de jeu varient considérablement selon le contexte. En extérieur, notamment dans la zone de Dogtown, des ralentissements sont fréquents, notamment lors des déplacements rapides ou des combats impliquant de nombreux ennemis. Les scènes en intérieur s’avèrent généralement plus stables. Un passage en particulier, montré dans le Nintendo Direct, affichait une chute jusqu’à 23 images par seconde lors de la sortie du marché noir. Cette chute n’a pas été constatée lors de la démo jouable, ce qui pourrait être lié à des ajustements ultérieurs ou à des conditions différentes.

La version testée lors de l’événement correspond à un état du jeu antérieur à sept semaines, tandis que la sortie est prévue dans environ sept semaines, en même temps que celle de la console Switch 2. Le contenu jouable proposé lors de la démo provient de l’extension Phantom Liberty, qui n’a jamais été publiée sur les consoles de génération précédente, ce qui accentue les défis techniques. Cette extension contient des environnements et effets visuels plus poussés que le jeu de base, mettant à rude épreuve le processeur et la carte graphique de la Switch 2.

Les difficultés techniques actuelles observées dans le monde ouvert de Dogtown sont similaires à celles rencontrées sur les consoles de génération précédente. Les ralentissements lors des déplacements et des affrontements sont probablement dus à des limitations CPU, tandis que les chutes de performance dans des lieux comme le marché noir indiquent des limites GPU.

Des tests effectués sur PC à l’aide d’une RTX 2050 sous-fréquentée pour simuler les performances graphiques de la Switch 2 en mode portable montrent que l’utilisation de DLSS n’est pas nécessairement avantageuse dans ce contexte. Le coût en ressources de l’algorithme DLSS, en particulier les modèles les plus récents comme le Transformer (DLSS 4), est trop élevé par rapport au gain de qualité d’image obtenu. Le modèle CNN, plus ancien, est moins exigeant, mais reste coûteux en temps de calcul pour les fréquences d’images visées.

Les simulations indiquent qu’à 720p, le coût de traitement de DLSS pour un affichage à 30 images par seconde consommerait jusqu’à 5,6 ms sur les 33,3 ms disponibles, ce qui limite l’espace pour le reste du rendu. Le compromis entre une résolution de base plus élevée et l’utilisation du DLSS reste un sujet crucial dans le développement du portage. L’utilisation d’un upscaling plus léger, comme ceux basés sur TAA, pourrait permettre de meilleures performances à moindre coût.

Les tests montrent qu’en mode docké, le DLSS modèle CNN à partir d’une résolution de 540p vers 1080p peut améliorer significativement les performances, mais avec des compromis sur la qualité d’image en mouvement. Ces chiffres sont théoriques et approximatifs, mais ils soulignent l’importance des choix techniques à venir.

En conclusion, la version de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur Switch 2 est encore en développement et non finalisée. Le travail de CD Projekt RED reste important, notamment sur l’optimisation des éléments liés au streaming, à l’intelligence artificielle et aux environnements complexes. Si la qualité visuelle reste convaincante malgré des réductions, les performances doivent encore être stabilisées, en particulier pour offrir une expérience cohérente à la sortie. À ce stade, l’usage du DLSS n’est pas confirmé, et son implémentation effective dépendra probablement de sa rentabilité en termes de ressources système.