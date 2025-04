Aujourd’hui, ATLUS a partagé des informations inédites sur les personnages, les démons et les systèmes de progression de RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army.

Le RPG surnaturel à venir d’ATLUS comprend plus de 120 démons, dont certains issus tout droit de Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon™ et de Shin Megami Tensei V: Vengeance™. En outre, vous pourrez en apprendre davantage sur Kenzo Satake, Sadakichi, Kiyoshi Daidouji, les Pions de l’Enfer et Caperouge, ainsi que sur leurs rôles dans le jeu.

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army est un remaster fidèle du RPG d’action Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army™ sorti sur PS2. Ce titre comporte un système de combat modernisé, des graphismes améliorés, un doublage complet de l’histoire principale, ainsi que des améliorations de qualité de vie visant à améliorer l’expérience de jeu.

RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army sort le 19 juin 2025 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Steam et Xbox Series X|S. Vous pouvez d’ores et déjà le précommander (la date de précommande pour la version Nintendo Switch 2 sera bientôt dévoilée).