Cette ultime édition apporte des améliorations majeures au jeu de plateformes coopératif acclamé par la critique

Knights Peak et VEA Games sont fiers de dévoiler Nikoderiko: The Magical World – Director’s Cut, l’ultime édition du jeu de plateformes acclamé par la critique. Disponible dès maintenant sur PC et consoles, cette nouvelle version améliore drastiquement l’expérience de jeu, ajoute des améliorations visuelles époustouflantes et du tout nouveau contenu, sans aucun coût supplémentaire !

​

​Cette édition revue et corrigée agrandit Nikoderiko et introduit un tout nouveau monde avec un boss dédié, de nouveaux modes de difficulté et des mécaniques de jeu retravaillées. Qu’ils découvrent les paysages magiques de Nikoderiko pour la première fois ou qu’ils s’y replongent pour un nouveau voyage, les joueurs trouveront de nouvelles surprises dans chaque recoin du jeu. Une fois de plus, les joueurs rejoindront le duo de mangoustes aventurières Niko et Luna dans des environnements à couper le souffle, aux côtés d’alliés hauts en couleur pour relever les nombreux défis d’une aventure en coopération.

« La Director’s Cut est plus qu’une simple mise à jour : c’est une célébration de tout ce qui rend Nikoderiko: The Magical World unique, » explique Dmitry Smirnov, directeur créatif chez VEA Games, « Nous sommes ravis de proposer à nos fans une aventure améliorée avec un tout nouveau monde à explorer, une jouabilité encore meilleure, et le tout sous la forme d’une mise à jour entièrement gratuite !«

Parmi les nouveautés de la Director’s Cut, les joueurs pourront découvrir :