Tokkun Studio a annoncé aujourd’hui son nouveau projet, Puzkin: Magnetic Odyssey, un MMORPG bac à sable multiplateforme conçu dès le départ pour offrir un environnement en ligne sûr et créatif adapté aux familles. Le jeu est prévu pour une sortie sur Nintendo Switch et Switch 2, ainsi que sur d’autres plateformes. Puzkin: Magnetic Odyssey propose un système de combat innovant, des mécaniques de création et de construction, ainsi qu’un vaste monde à explorer par le biais de quêtes. Les joueurs auront également la possibilité de créer des boutiques virtuelles et d’accéder à diverses autres fonctionnalités qui renforcent l’aspect collaboratif et communautaire de l’expérience.

Le jeu se déroule dans un univers vibrant et magique où l’énergie magnétique est la force régulatrice de la nature et où évoluent des créatures appelées Puzzies. Les joueurs incarnent des enfants choisis qui sont transportés dans ce monde pour rétablir l’harmonie à travers des aventures épiques et des défis collaboratifs. L’histoire est centrée sur la création et la coopération, invitant les participants à restaurer des sites légendaires, défendre des zones contre des hordes de Slime, explorer des donjons et résoudre des énigmes environnementales. Le jeu intègre également un système de monnaie unique, le PUZKOIN, permettant de personnaliser les avatars, les îles personnelles et les Puz Chiefs en échange d’objets cosmétiques exclusifs.

Le style visuel de Puzkin: Magnetic Odyssey s’inspire de franchises iconiques telles que Mario, Zelda, Pokémon et Genshin Impact, et adopte un rendu animé de type cartoon moderne. La conception vise à offrir un monde accessible à un public familial et inclusif, en proposant un environnement sans chat, vidéo ou audio, où la communication multijoueur se fait via un système de tags, de bulles interactives et d’émotes. Le jeu est optimisé pour une expérience cross-plateforme incluant les appareils mobiles, les tablettes, PC et Mac, en plus des versions Nintendo Switch.

Les fonctionnalités principales du jeu incluent la création et la construction en utilisant des Puzzies magnétiques, des structures collaboratives et des véhicules. Le système de combat dynamique combine attaques en mêlée et à distance, avec des boucliers, des superpuissances et un support tactique offert par les Puz Chiefs et les alliés. Une autre composante du jeu est un mode safari et collection, dans lequel les joueurs photographient des créatures uniques et collectionnent des cartes à échanger ou à vendre. En outre, le jeu offre un système de commerce et de trading permettant de créer des boutiques personnelles dédiées à la vente ou l’échange d’objets exclusifs.

Parmi les autres éléments clés, le jeu permet aux joueurs de déployer des superpuissances pour repousser les ennemis, ainsi que de piloter des mechas pour la défense, la construction ou l’exploration. Des jet-skis, des ailes de glisse, des hoverboards et des voitures ou motos sont également intégrés pour permettre des déplacements rapides dans divers environnements, notamment sur les lacs et océans du monde de Puzkin.

L’équipe de développement comprend Benoit Ferriere, PDG et directeur artistique, qui est également le créateur et concepteur de Puzkin et ancien artiste principal sur Paper Mario: The Origami King, GunGrave Gore, Monster Hunter Rise et GWENT: The Witcher. Julien Noël, artiste 3D et lead tech artist, qui a contribué à des projets tels que Paper Mario: The Origami King, Monster Hunter: Rise et Pacific Rim, et Kamikokuryo Isamu, ancien directeur artistique sur Final Fantasy XII–XV, dirige la création des mondes additionnels de Puzkin. L’équipe internationale, composée de vétérans ayant plus de 18 ans d’expérience sur des franchises AAA, apporte une expertise solide à ce projet.

Puzkin: Magnetic Odyssey se définit comme un MMORPG en bac à sable où le gameplay repose sur l’exploration, la construction et le développement de l’univers en fonction des choix des joueurs. Le jeu cible un public familial et s’adresse à des joueurs âgés de 8 à 50 ans, en proposant une expérience multiplateforme qui met l’accent sur la sécurité, la créativité et la coopération. La sortie du jeu sur Nintendo Switch 1 et Switch 2, ainsi que sur d’autres supports, pourrait être annoncée ultérieurement dans le cadre d’un cycle de développement progressif, visant à offrir un produit final adapté aux exigences techniques de chaque plateforme.

L’objectif de Puzkin: Magnetic Odyssey est de créer un monde en ligne interactif et évolutif dans lequel la réussite dépend de la capacité des joueurs à collaborer, à élaborer des stratégies et à personnaliser leur expérience en fonction de leurs préférences. Ce titre ambitionne de repousser les limites des jeux en ligne familiaux en intégrant des mécanismes de jeu innovants et une profondeur narrative qui invite à l’exploration et à la découverte constante des multiples facettes de cet univers magnétique et créatif.

Le projet est maintenant disponible sur Kickstarter avec un objectif de financement de 35 000 euros.