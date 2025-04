Red Art Games et Sneaky Yak Studio ont confirmé la date de sortie de Spellcaster University sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible en version numérique dès le 2 mai 2025, tandis qu’une édition physique suivra le 23 mai. Initialement prévu pour début 2024, le lancement du jeu a été reporté afin de permettre une adaptation complète à la console de Nintendo, incluant un travail approfondi sur la compatibilité avec les commandes à la manette.

Développé à l’origine pour PC, Spellcaster University est un simulateur de gestion d’école de magie dans un univers de fantasy héroïque. Le joueur y incarne le directeur d’une université magique, avec pour mission de bâtir, gérer et faire prospérer une école dédiée à la formation de futurs mages. Le système de progression repose sur un mécanisme de deck de cartes original, chaque type de magie possédant son propre jeu de cartes permettant d’étendre les capacités de l’établissement.

Le joueur a la liberté de définir l’orientation de l’enseignement : il peut s’agir d’une académie dédiée aux arts sombres, incluant nécromancie et démonologie, ou d’un lieu de paix voué à la nature, formant druides et shamans. Ces choix influencent à la fois les mécaniques de jeu à court terme et les conséquences à plus long terme sur la réputation et les événements à venir.

La construction de l’université s’accompagne de la gestion de divers paramètres : recrutement et affectation de professeurs spécialisés, sélection des élèves, entretien de leur bien-être, mise en place de systèmes de discipline, et personnalisation des salles via des artefacts magiques. Le joueur peut également accueillir des créatures mythiques, qui peuvent influencer l’environnement et les capacités de l’école.

Le jeu inclut aussi un aspect stratégique avec des menaces extérieures constantes : attaques d’armées d’orcs et interférences des autorités éducatives sont autant d’éléments à prendre en compte pour assurer la stabilité de l’établissement. Les décisions prises par le joueur, qu’il s’agisse d’investissements ou d’alliances, auront une incidence directe sur la survie et l’expansion de l’université.

Cette version Switch intègre l’ensemble des mises à jour et contenus additionnels disponibles à ce jour sur PC. L’interface et les commandes ont été entièrement repensées pour une prise en main fluide à la manette, ce qui marque une première pour le jeu. Les langues disponibles sont l’anglais, le français, l’allemand, le chinois simplifié et traditionnel, l’espagnol, le japonais et le polonais.

En résumé, Spellcaster University sur Nintendo Switch proposera une expérience complète de gestion d’université magique avec une approche stratégique basée sur un système de cartes. Le jeu sera disponible dès le 2 mai 2025 sur l’eShop de Nintendo, avec une version physique prévue pour le 23 mai.