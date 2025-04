Capcom a confirmé que Street Fighter 6 sera également disponible en version standard sur Nintendo Switch 2 au lancement, en plus de l’édition Years 1-2 Fighters. Cette version standard, proposée en téléchargement numérique sur l’eShop de la Switch 2, ne comprendra pas les personnages additionnels et contenus supplémentaires introduits dans la version complète Years 1-2 Fighters Edition. Les joueurs pourront ainsi opter pour une version de base du jeu sans les mises à jour premium et ce, à un tarif qui devrait être plus abordable que l’édition complète.

Street Fighter 6 intègre plusieurs modes de jeu et fonctionnalités spécifiques à la Switch 2, notamment des modes en Local Wireless One on One, Local Avatar Match, Tabletop Mode, Gyro Battle et Calorie Contest. En parallèle, des produits physiques tels que de nouveaux amiibo figures et des amiibo cards seront proposés au lancement, permettant de débloquer du contenu exclusif en jeu. Le choix entre la version standard et l’édition Years 1-2 Fighters Edition permettra aux joueurs de sélectionner l’expérience la mieux adaptée à leurs préférences, notamment en termes de contenu additionnel et de nombre de combattants disponibles.

Aucune information complémentaire sur le prix de la version standard n’a été communiquée pour l’instant.