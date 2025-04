Dans Pokémon Unite, le Raichu d’Alola est un Attaquant spécial et évolue au niveau 5. A la manière des Evoli, une petite icône entoure le niveau du Pokémon pour le différencier du Pikachu standard.

Le passif de Raichu d’Alola est relativement simple. Toutes les 4 attaques de base, il dispose d’une attaque boostée qui lui permet de dash vers une direction indiquée.

Il commence avec les attaque Eclair et Cage Eclair. L’attaque Eclair dispose d’un cooldown d’approximativement 4 secondes et va paralyser un court instant le Pokémon touché, tout en lui infligeant des dégâts. Quant à la Cage-Eclair, elle possède un cooldown de 8 secondes et inflige une paralysie pour un court instant, elle aussi, et inflige des dégâts.

Au niveau 5, alors que le Pokémon devient Raichu d’Alola, Eclair est remplacé par Force Ajoutée ou Boule Elek (au choix). Force Ajoutée dispose d’un cooldown de 4 secondes. Son effet consiste à augmenter la vitesse des attaques de base du Pokémon, tout en donnant la possibilité aux 6 prochaines attaques de base du Pokémon de causer des dégâts additionnels.

Boule Elek, pour sa part, a le droit à deux utilisations avant d’avoir son cooldown qui est assez léger. Elle permet de lancer un orbe au sol. Lorsque cet orbe touche un Pokémon, il libère son électricité et inflige des dégâts au Pokémon adverse le plus proche.

Au niveau 7, Cage-Eclair peut devenir Psyko ou Tonnerre, au choix à nouveau. Tonnerre dispose d’un cooldown de 5 secondes et est un « laser » qui touche tous les Pokémon qui sont sur son chemin et les laisse paralysé. Si cette attaque touche un orbe de Boule Elek, l’orbe relâche son électricité, infligeant des dégâts au Pokémon le plus proche.

Quant à Psyko, qui a un cooldown de 5 secondes…Il s’agit d’une attaque de zone qui inflige des dégâts, tout en ralentissant l’ennemi. Les Pokémon ralentis qui se prennent des dégâts d’une attaque de base se prennent des dégâts additionnels. Les orbes de Boule Elek touché par Psyko sont attirés vers le centre de la zone.

Le Unite Move de Raichu d’Alola se débloque au niveau 9 et consiste à créer une zone en forme d’étoile sur un emplacement choisi sur une certaine portée. Cette zone reste un temps au sol et inflige des dégâts aux adversaires au fur et à mesure, tout en les ralentissant. Si Raichu d’Alola touche un Pokémon dans la zone avec une attaque de base, sa prochaine attaque sera une attaque boostée.