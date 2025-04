Inazuma Eleven Victory Road, prévu pour le 21 août 2025, dispose d’un système de gacha afin d’obtenir les personnages du jeu. Il est bon de rappeler que le jeu compte approximativement 5200 personnages.

Pour cela, un système de taux de drop augmenté selon la plateforme avait été annoncé lors du Inazuma Eleven Showcase. Par exemple, les joueurs de la Switch avaient plus de chance d’obtenir Torch, Gazelle et Zanark. Le jeu étant cross-save et cross-play, les bonus de taux de drop sont cumulables.

Cette décision n’a pas forcément fait l’unanimité parmi la communauté. En effet, cela signifiait pour eux qu’il serait peut-être nécessaire d’avoir le jeu sur plusieurs plateformes. Le 16 avril, le site a été mis à jour pour annoncer quelque chose de nouveau (sûrement, suite au retour de la communauté) :

Désormais, les taux de drops augmentés ne sont plus uniques à chaque plateforme mais disposent d’un système de rotation. Ainsi, les 3 premières semaines, les joueurs de la Switch (ainsi que de la Switch 2) ont un taux de drop augmenté pour le groupe A (qui est composé de Zanark, Torch et Gazelle. Ensuite, la rotation s’effectue vers le groupe B (composé d’Alpha, Beta et Gamma), enchainé ensuite par le groupe C (Byron Love, Helio et Quentin) pour conclure avec (Tezcat, Bailong et Bash Lancer)

Excepté la première rotation qui dure 3 semaines, chaque rotation durera 2 semaines.