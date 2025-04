Lors du Nintendo Direct consacré à la Switch 2 le 2 avril 2025, CD Projekt Red a officiellement présenté Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, qui sera lancé avec la nouvelle console le 5 juin 2025. Le titre est la priorité actuelle du studio sur Switch 2, et les questions concernant une éventuelle mise à niveau de The Witcher 3: Wild Hunt pour la Switch 2 n’ont pas trouvé de réponse, le studio se disant « entièrement concentré sur Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ».

Les informations fournies précisent que le build présenté lors des événements Switch 2 Experience représente un état du jeu datant de sept semaines auparavant, et non le résultat d’un cycle de développement de sept semaines. Le développement de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition pour la Switch 2 est en cours depuis bien plus longtemps. Filip Downar, expert en conception technique de jeu chez CD Projekt Red, a expliqué lors d’une interview avec Eurogamer que leur relation avec Nintendo remonte à la sortie de The Witcher 3: Wild Hunt sur la première Nintendo Switch, et que cette expérience positive a conduit le studio à choisir Cyberpunk 2077 comme titre phare pour la nouvelle console.

Le studio s’efforce de tirer parti des capacités techniques accrues de la Switch 2, notamment ses fonctionnalités exclusives telles que les contrôles par mouvement, la mise en œuvre du gyroscope et l’intégration d’un capteur de souris. Ces technologies offrent de nouvelles possibilités d’interaction et d’exploration du contenu de Cyberpunk 2077, permettant ainsi d’optimiser l’expérience utilisateur sur ce matériel de nouvelle génération.

Downar a souligné que le build présenté est le résultat d’un travail continu et que ce build, finalisé il y a sept semaines, n’est qu’un instantané dans le processus de développement. Le studio prépare de nombreuses mises à jour et ajustements avant la sortie officielle afin de garantir une performance et une qualité visuelle conformes aux attentes pour un lancement sur Switch 2. Il est également précisé qu’il n’est pas encore confirmé si le jeu utilisera la technologie DLSS de Nvidia, et cette question reste en suspens.

Par ailleurs, CD Projekt Red a mis en avant l’amélioration significative de Cyberpunk 2077 depuis sa sortie initiale en 2020, malgré les problèmes de performance et de stabilité qui avaient marqué son lancement. Le studio a déployé de nombreuses mises à jour et correctifs, ce qui a permis d’améliorer la réception du jeu par le public, en particulier avec des ventes atteignant 25 millions d’exemplaires en octobre 2023 et l’expansion Phantom Liberty ayant vendu 3 millions de copies lors de sa première semaine.

Le lancement de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur Switch 2 se positionne comme une opportunité majeure d’exploiter la puissance de la nouvelle console et de proposer une expérience immersive et optimisée aux utilisateurs. Le studio vise à toucher un public élargi en exploitant pleinement les capacités de la Switch 2 pour offrir des graphismes améliorés, une fluidité accrue et des fonctionnalités innovantes propres à cette plateforme, tout en assurant la continuité pour la communauté existante.