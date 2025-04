Singularity 6 a annoncé que Palia, jeu d’aventure et de simulation de vie en ligne, sera désormais disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S à compter du 13 mai 2025, avec un support multiplateforme complet incluant également la Nintendo Switch et le PC. Ce lancement sur consoles de nouvelle génération coïncide avec la sortie d’une extension intitulée Elderwood, qui introduit de nouvelles mécaniques d’exploration verticale et apporte un volet plus sombre à l’univers en constante évolution de Palia.

Initialement lancé en version Open Beta sur PC et Nintendo Switch en 2023, Palia est devenu un jeu d’aventure en ligne gratuit qui attire des millions de joueurs du monde entier, souhaitant concevoir, explorer et construire leur propre monde. Depuis sa sortie initiale, le jeu a bénéficié de plus de 24 mises à jour de contenu, ajoutant plus de 800 éléments décoratifs pour les habitations, des événements saisonniers, des mini-jeux, ainsi que des mécaniques de commerce, de construction et de personnalisation. Ces mises à jour contribuent à enrichir le gameplay et à offrir une expérience de jeu variée à une communauté active.

L’extension Elderwood introduit une nouvelle zone d’aventure, constituée d’une dense forêt magique, où la lumière et l’obscurité se combinent pour créer un environnement propice à l’exploration et à la collecte de ressources. Dans cette nouvelle zone, les joueurs découvriront des objets thématiques, affronteront de nouvelles créatures hostiles, telles que des entités de chasse identifiées comme Ogapuu et Shmole, et auront l’opportunité de déterrer des Artéfacts cachés. Ces artéfacts permettront de débloquer un nouveau type d’équipement appelé Relics, fournissant des bonus spécifiques à l’ensemble de l’équipe. Elderwood introduit également des éléments supplémentaires tels que de nouveaux poissons, insectes, peluches et objets décoratifs destinés à transformer les habitations des joueurs.

Le lancement de l’extension Elderwood s’accompagnera du retour du programme “Refer A Friend”. Les joueurs ayant invité leurs amis pourront obtenir une récompense sous forme de peluche Elderwood Fun Guy disponible en cinq tailles différentes, et ceux qui n’avaient pas bénéficié du programme lors de la précédente édition auront une nouvelle opportunité de gagner ces objets, et ce, pendant une durée limitée.

La sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S permettra ainsi aux joueurs de bénéficier d’une expérience renouvelée, avec des graphismes améliorés et une jouabilité optimisée grâce aux capacités accrues des consoles modernes. La sortie multiplateforme de Palia vise à unir l’ensemble de sa communauté de joueurs, en permettant aux utilisateurs sur différents supports d’interagir et de partager leur expérience dans le même environnement virtuel.

Les mises à jour de contenu et l’intégration de nouvelles zones explorables témoignent de l’engagement de Singularity 6 à faire évoluer son jeu, qui offre depuis son lancement une multitude de possibilités créatives aux joueurs, par le biais de personnalisation d’avatars et d’îles, de mécanismes de commerce interne basés sur une monnaie unique (PUZKOIN) et d’un système collaboratif de défis communautaires. La possibilité de jouer sur plusieurs plateformes contribue également à étendre la portée de Palia et à assurer une expérience cohérente pour l’ensemble des joueurs, quelle que soit la console utilisée.