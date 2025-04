Nintendo introduit le GameShare et le streaming local multi-console sur la Switch 2, offrant de nouvelles possibilités de jeu en multijoueur.​

Nintendo a intégré à la Switch 2 un ensemble de fonctionnalités inspirées de la Wii U pour enrichir l’expérience multijoueur, aussi bien en local qu’en ligne. Grâce à GameShare, au streaming local multi-console, les joueurs bénéficient d’un partage de jeu inédit.

Streaming local multi-console

La Switch 2 utilise la même technologie de streaming que la Wii U pour diffuser un jeu vers une à trois autres consoles connectées en réseau local. Cette diffusion peut s’effectuer à la fois vers d’autres Switch 2 et vers des Switch 1 (modèles Classique, Lite ou OLED). Chaque console réceptrice reçoit un flux vidéo indépendant, permettant à chaque participant de suivre sa propre partie sur son écran. Cette approche élimine la nécessité de posséder plusieurs copies du même jeu pour jouer en multijoueur local, à condition toutefois que la connexion soit strictement locale.

GameShare en local et en ligne

– Local : GameShare permet à un propriétaire de Switch 2 d’inviter jusqu’à trois autres joueurs à rejoindre une session multijoueur en local, en utilisant une seule copie du jeu. Les invités peuvent être équipés d’une Switch 2 ou d’une Switch 1, garantissant une compatibilité étendue pour le jeu en convivialité.

– Online : le partage de jeu en ligne via GameShare n’est disponible que pour les consoles Switch 2. Un seul exemplaire du jeu suffit pour que deux joueurs puissent se connecter à distance et profiter du multijoueur en ligne, sans possibilité d’inviter une Switch 1 via Internet.

Friends Pass et Cross Play

Certaines productions, comme Split Fiction développé par Hazelight et édité par EA, tirent parti de GameShare, ainsi que du Friend’s Pass et du Cross Play :