Précommandes US et Canada à partir du 24 avril 2025, lancement mondial fixé au 5 juin 2025

Nintendo a officiellement annoncé que la Switch 2 sera commercialisée dans le monde entier à partir du 5 juin 2025. Cette nouvelle génération de console portable-hybride succède à la Switch lancée en 2017. En amont de ce lancement, les précommandes de la console seront ouvertes dès le 24 avril 2025, une date qui s’appliquera à la fois au Japon et aux États-Unis. Au Japon comme en Europe, les précommandes ont toutefois été anticipées, puisqu’elles ont débuté plus d’une semaine avant le reste du monde. Dans ce contexte, Nintendo a également dévoilé les premiers spots publicitaires télévisés dédiés à la Switch 2, marquant ainsi le début officiel de la campagne de promotion autour de la console.

Premiers spots TV diffusés au Japon

Bien que Nintendo ait déjà présenté la Switch 2 à travers des bandes-annonces et des vidéos promotionnelles, ces nouveaux spots télévisés constituent la toute première série de publicités officielles destinées à la télévision. Ils ont pour objectif de sensibiliser le grand public japonais à l’arrivée imminente de la nouvelle machine et de susciter l’intérêt pour les précommandes. En complément, Nintendo a également diffusé des spots publicitaires pour Mario Kart World, l’un des titres attendus sur la plateforme. Ces publicités ciblent à la fois les joueurs historiques et les nouveaux venus, en mettant en avant les fonctionnalités améliorées de la console et son catalogue de jeux enrichi.