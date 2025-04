LEVEL-5 a officiellement confirmé la date de sortie mondiale d’Inazuma Eleven: Victory Road : le jeu sera disponible en téléchargement uniquement à partir du 21 août 2025. Il sera proposé sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch, Switch 2 et PC via Steam, avec support du cross-play et cross-save. Les versions iOS et Android ont été abandonnées.

Éditions et Tarification

Le jeu sera disponible en deux éditions numériques dans toutes les régions :

Standard Edition

Prix : $69.99 / €69.99 / 8,910 yen (Switch 2 : 9,210 yen)

Contenu : Jeu de base Inazuma Eleven: Victory Road

Deluxe Edition – $79.99 / €79.99 / 10,010 yen

Inclut le jeu de base ainsi que les éléments suivants :

Fei Rune (personnage jouable dès le début en modes Chronicle et Compétition)

(personnage jouable dès le début en modes Chronicle et Compétition) Football Clubroom (objet pour la Bond Town)

(objet pour la Bond Town) Rai Rai Noodles (objet pour la Bond Town)

(objet pour la Bond Town) Promise Pendant (équipement qui augmente l’EXP gagné par le porteur)

(équipement qui augmente l’EXP gagné par le porteur) Victory Jump (célébration de but exclusive)

Contenu téléchargeable (DLC)

Edition Upgrade – $13.99 / 1,650 yen

Contenu équivalent aux bonus de la Deluxe Edition pour les possesseurs de l’édition standard :

Fei Rune

Football Clubroom

Rai Rai Noodles

Promise Pendant

Victory Jump

Bonus de précommande : Advanced Booster Bundle

Disponible pour toutes les plateformes :

Bracelet of Victory (équipement EXP)

(équipement EXP) Tenue des Dark Emperors

Set complet de Training Beans :

Kick Strength Bean (x5) Acuity Bean (x5) Finesse Bean (x5) Steadfast Bean (x5) Velocity Bean (x5) Intellect Bean (x5) Toughness Bean (x5)



Bonus par plateforme

Certaines équipes auront un taux d’apparition accru en modes Chronicle et Compétition, selon la plateforme :

PlayStation 4 / 5 : Protocol Omega, Protocol Omega 2.0, Protocol Omega 3.0

: Protocol Omega, Protocol Omega 2.0, Protocol Omega 3.0 Xbox Series : Zeus, Little Gigantes, Dragon Link

: Zeus, Little Gigantes, Dragon Link Switch / Switch 2 : Prominence, Diamond Dust, Zanark’s Domain

: Prominence, Diamond Dust, Zanark’s Domain PC (Steam) : Team Ogre, Eternal Light, Ancient Darkness

Ces bonus sont cumulables avec le cross-save. Tous les personnages sont néanmoins obtenables sur toutes les plateformes.

Compatibilité et fonctionnalités spécifiques

Switch 2 : prise en charge de la souris , GameChat , fréquence d’images plus élevée, HDR et résolution supérieure .

: prise en charge de la , , fréquence d’images plus élevée, et . Les acheteurs sur PS4/PS5 recevront l’autre version gratuitement.

recevront l’autre version gratuitement. Sur Switch, la mise à niveau vers Switch 2 sera payante (300 yen supplémentaires).

Récompenses liées à la bêta test

Des récompenses spécifiques seront attribuées aux participants selon leur progression dans la bêta :

Participation : EXP Boots (équipement EXP)

: EXP Boots (équipement EXP) Victoire rang GODHOOD : Royal Academy Armored Carriage

: Royal Academy Armored Carriage Victoire rang LEGENDARY HERO : Inazuma Tower

: Inazuma Tower Rang NATIONAL : Ray Dark (Manager utilisable)

: Ray Dark (Manager utilisable) Histoire Chapitre 1 complété : Soiled Ball

Calendrier pré-lancement

Fin mai 2025 : Making-of avec interviews

: Making-of avec interviews Fin juin 2025 : Bande-annonce histoire + révélation du thème de fin

: Bande-annonce histoire + révélation du thème de fin Fin juillet 2025 : Bande-annonce finale

: Bande-annonce finale 19 août 2025 : Accès anticipé

: Accès anticipé 21 août 2025 : Lancement mondial

Roadmap post-lancement

Semaine du 21 septembre 2025 : Déblocage du Galaxy Route (Chronicle Mode)

: Déblocage du Galaxy Route (Chronicle Mode) Semaine du 5 octobre 2025 : Déblocage du Ares Route

: Déblocage du Ares Route Semaine du 19 octobre 2025 : Orion Route – première partie

: Orion Route – première partie Semaine du 2 novembre 2025 : Orion Route – seconde partie

: Orion Route – seconde partie Semaine du 16 novembre 2025 : Victory Road Beta Kickoff (FF)

: Victory Road Beta Kickoff (FF) Semaine du 18 janvier 2026 : Victory Road Beta Finals (FF)

Résumé des modes et fonctionnalités

Story Mode

L’histoire se déroule 25 ans après les événements de la série originale. Le protagoniste Destin Billows rejoint South Cirrus Junior High, tandis que Harper Evans domine Raimon. Leur rencontre amorce l’intrigue.

Chronicle Mode

Plus de 5 200 personnages des opus précédents. Revivez les matchs cultes avec Victorio, un personnage venu du futur. Recrutez, entraînez et composez l’équipe ultime.

Competition Mode

Multijoueur compétitif avec système de classement.

Systèmes de jeu

Deux styles de jeu disponibles :

Manual Mode : contrôle direct du joueur

: contrôle direct du joueur Commander Mode : stratégie en temps réel

Bond Station (Kizuna Station)

Créez une ville personnalisée, ajoutez des objets issus de l’univers de la série, invitez vos amis et personnalisez votre avatar pour l’utiliser en match.

Production animée

Les séquences animées du jeu sont réalisées par MAPPA et constituent la plus longue durée d’animation de la série à ce jour.

Langues prises en charge

Le jeu prendra en charge les langues suivantes :

Anglais, Japonais, Chinois traditionnel, Chinois simplifié, Français, Italien, Allemand, Espagnol, Portugais brésilien.