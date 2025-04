Comme cela a été révélé lors du Nintendo Direct Switch 2, les jeux GameCube seront mis à la disposition des membres du pack d’extension Switch Online. Trois jeux seront disponibles dès le premier jour, et l’un d’entre eux est le très apprécié Soulcalibur II.

Soul Calibur II, la suite du grand succès d’arcade, a débarqué sur le GameCube dans une conversion parfaite en coin-op, avec Link, la star de The Legend of Zelda, en tant que personnage jouable exclusif. L’histoire (oui, il ne s’agit pas d’un beat ’em up ordinaire) se déroule comme suit. Quatre années se sont écoulées depuis que les morceaux de l’épée Soul Edge ont été dispersés à travers le monde. Aujourd’hui, son influence maléfique reprend de plus belle. Soul Calibur II suit les aventures des guerriers qui recherchent l’épée, pour de bonnes ou de mauvaises raisons.

Si vous voulez voir de plus près à quoi ressemble Soulcalibur II en action sur la Switch 2, Nintendo a partagé quelques images fraîches du jeu via l’application Nintendo Today. Vous pouvez jeter un coup d’œil à la vidéo ci-dessus.