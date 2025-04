Une vaste sélection de titres SEGA et Atlus fait actuellement l’objet d’une promotion sur le Nintendo Switch eShop, avec plus de cinquante jeux en réduction, dont plusieurs à leurs prix les plus bas à ce jour.

Persona 3 Portable et Persona 4 Golden sont notamment proposés à seulement 9,99 €, soit une remise de 50 %. Cette opération, qui se termine le 28 avril 2025, est l’occasion idéale pour enrichir sa bibliothèque de RPG, jeux de rythme, classiques rétro et autres nouveautés. Profitez-en avant le 28 avril pour réaliser des économies substantielles sur ces indispensables du catalogue SEGA/Atlus.

Parmi les offres phares :

– 13 Sentinels: Aegis Rim à 14,99 € (au lieu de 59,99 €)

– Catherine: Full Body à 9,99 € (au lieu de 49,99 €)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles à 14,99 € (au lieu de 59,99 €)

– Etrian Odyssey Origins Collection à 31,99 € (au lieu de 79,99 €)

– Football Manager 2024 Touch à 19,99 € (au lieu de 49,99 €)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix à 29,99 € (au lieu de 59,99 €)

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 à 23,99 € (au lieu de 59,99 €)

– Persona 3 Portable à 9,99 € (au lieu de 19,99 €)

– Persona 4 Golden à 9,99 € (au lieu de 19,99 €)

– Persona 5 Royal à 20,99 € (au lieu de 59,99 €)

– Puyo Puyo Tetris 2 à 7,99 € (au lieu de 39,99 €)

– Samba de Amigo: Party Central à 15,99 € (au lieu de 39,99 €)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog à 2,39 € (au lieu de 7,99 €)

– Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster à 14,99 € (au lieu de 49,99 €)

– Sonic Frontiers à 20,99 € (au lieu de 59,99 €)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD à 5,99 € (au lieu de 29,99 €)

– Valkyria Chronicles à 4,99 € (au lieu de 19,99 €)

– Yakuza Kiwami à 14,99 € (au lieu de 19,99 €)