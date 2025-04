7.3 /10

La Shadow Space Colony ARK REALMz de PDP est une manette stylée, agréable à utiliser, et suffisamment bien conçue pour se poser comme une alternative valable à la manette Pro. Si l’absence de vibration et l’incompatibilité PC peuvent être des défauts pour certains, son design unique, sa bonne ergonomie et ses fonctions personnalisables en font une excellente option pour les joueurs Switch et fans de Shadow. À recommander particulièrement aux amateurs de l’univers Sonic, et à ceux qui veulent une manette efficace avec une touche de collection.