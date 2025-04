Le nouvel jeu non annoncé de Bandai Namco, Towa and the Guardians of the Sacred Tree, vient de franchir une étape importante en Corée du Sud, où il a été classé le 21 mars dernier pour les joueurs de 12 ans et plus. Décrit comme « un jeu d’aventure-action mettant en scène une prêtresse et ses compagnons luttant contre une menace pour leur monde », ce titre bénéficie d’une classification « 12+ » en raison d’un niveau de violence léger, consistant essentiellement en des affrontements continus contre des ennemis.

Ce n’est pas la première fois que Bandai Namco dépose un nom de marque avant d’officialiser un projet. Le 22 janvier, l’éditeur a enregistré la marque « Towa and the Guardians of the Sacred Tree » en Europe, confirmant ainsi ses intentions de déployer ce nouveau jeu à l’international. En septembre 2023, il avait déjà protégé les noms « Fractured Daydream » et « Shadow Labyrinth », deux marques qui n’ont pas encore donné lieu à une annonce, tandis qu’« Operation Memories » est devenue SPY×ANYA: Operation Memories. De même, des titres comme Dragon Ball: Sparking! Zero! (initialement « Sparking! Zero »), Taiko no Tatsujin RHYTHM CONNECT (« Rhythm Connect »), Tales of Arise: Beyond the Dawn et We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie avaient été déposés avant leur révélation officielle.

Avec ce dépôt en Europe et cette classification en Corée, Bandai Namco se profile déjà comme un futur titre majeur de Bandai Namco, alliant action, aventure et univers fantastique, et confirme la stratégie de l’éditeur consistant à protéger ses nouvelles créations dès les premiers instants.