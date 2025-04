Mario Kart World révolutionne la série en proposant pour la première fois un monde entièrement interconnecté dans lequel vous pouvez rouler, glisser, planer et plonger à travers des villes, des plaines, des déserts et même l’océan. Les circuits habituels se trouvent dispersés dans ce vaste univers et reliés par des routes, vous offrant la liberté d’explorer entre deux courses.

Le mode Balade vous invite à parcourir ce monde en toute tranquillité : collectez des pièces cachées, accomplissez des centaines de missions secondaires, découvrez des panoramas pittoresques et immortalisez vos exploits grâce à la fonction photo. Vous pouvez sortir des itinéraires balisés pour admirer l’environnement ou rejoindre vos amis, présents en local ou en ligne, pour organiser vos propres défis.

Le mode Survie met votre endurance à l’épreuve dans des courses marathon jalonnées de points de passage : chaque élimination fait baisser votre classement et, à l’inverse, rester dans les premiers vous permet de continuer l’aventure. En plus des pilotes adverses, vous devrez esquiver des véhicules lançant des Bill Ball, faire face aux frères Marto et affronter d’autres obstacles imprévus.

Le Grand Prix conserve son format classique de quatre courses par coupe, mais cette fois les trajets entre chaque circuit sont intégrés à l’épreuve. Par exemple, après le Circuit Mario Bros., vous enchaînerez directement sur la route menant à Trophéopolis. Remporter chaque coupe peut déclencher l’apparition de nouveaux circuits exclusifs.

Le mode Bataille fait son retour : dans « Bataille de ballons », vos adversaires sont éliminés lorsqu’ils perdent tous leurs ballons, tandis que « Bataille de pièces » vous oppose à la collecte d’un maximum de pièces. Les arènes proposées sont tout aussi variées que les circuits.

Mario Kart World introduit plusieurs techniques inédites : le saut chargé permet de franchir des obstacles, de glisser sur des rails, d’esquiver des attaques et de réaliser des sauts de paroi successifs pour découvrir des passages secrets. La fonction Rembobiner autorise à revenir quelques instants en arrière en cas d’erreur, mais attention : vos adversaires continuent leur course pendant que vous rembobinez.

Le jeu supporte jusqu’à 24 pilotes simultanément, un record pour la série. Vous pouvez inviter jusqu’à 23 amis en local ou en ligne ; en écran scindé, quatre joueurs peuvent partager une même console, et jusqu’à huit joueurs se retrouvent en multijoueur sans fil local (deux par console). Le mode en ligne permet de rejoindre des courses, des batailles ou des balades avec des joueurs du monde entier.

Deux nouvelles fonctionnalités en ligne enrichissent l’expérience : GameChat, qui exploite le micro intégré de la Switch 2 pour discuter tout en jouant, et CameraPlay, qui insère les visages des joueurs dans l’interface lorsqu’une caméra compatible est connectée. Ces services sont offerts gratuitement jusqu’au 31 mars 2026, puis nécessiteront un abonnement Nintendo Switch Online.

Les circuits couvrent tout l’univers Mario Kart World : on y retrouve des tracés inédits (avenues de Trophéopolis, Pic de l’observatoire, Cinéma Boo) ainsi que des versions réimaginées de classiques de la série. Le roster comprend 24 pilotes allant de Mario, Peach et Bowser à des personnages plus originaux tels que Goomba, Spike ou même une vache.

Les objets alliés ou sournois se déclinent en choix familiers (carapace à pièces, fleur de glace, marteau, méga champignon, plume acrobate) et en nouveautés (magie de Kamek). Selon votre position dans le classement, vous disposerez de plus ou moins de chances d’en récupérer certains. Le drive‑in du Yoshi’s ajoute une dimension ludique : chaque en‑cas turbo procure un boost de vitesse et peut débloquer de nouvelles tenues.

Enfin, Mario Kart World propose plusieurs modes supplémentaires : Contre‑la‑montre, Course VS personalisable, et l’assistance au pilotage (conduite assistée, auto‑accélération, détection de mouvements, compatibilité volant Joy‑Con 2). Au total, les possibilités de jeu en solo ou à plusieurs, en local comme en ligne, promettent une aventure kilométrique : le monde entier devient votre circuit. Le jeu sortira le 5 juin 2025, en même temps que la Nintendo Switch 2.